Zugpferd der Renngemeinde verabschiedet

Iffezheim - "Schön war's!", sagte Peter Werler nach 16 Jahren als Bürgermeister der Renngemeinde Iffezheim und legte seine Amtskette zurück in die Schatulle. Die offizielle Feier zu seiner Verabschiedung, zu der mehrere Hundert Gäste am Mittwochabend in den Turf-Treff der Bénazet-Tribüne gekommen waren, endete mit minutenlangem stehenden Applaus.

Die ganze Landkreisfamilie war auf den Beinen und nahm Schlangestehen in Kauf, aber auch Gäste aus dem benachbarten Elsass und der Partnergemeinde Hoppegarten waren gekommen. Sie alle wollten dem noch amtierenden Bürgermeister, der das Gesicht der Gemeinde geprägt und dem Rennsport in Iffezheim eine sichere Zukunft gegeben hat, Wertschätzung entgegenbringen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Musik-Duo Joachim Falk und Tobias Zeller an Saxofon und Klavier, von den Parforcehornbläsern Iffezheim, vom Frauenchor "Chorissima" und vom Männergesangverein (MGV) "Liederkranz" Iffezheim.

Die Feier zu seiner Verabschiedung wünschte sich Peter Werler auf der Rennbahn. "Offensichtlich an dem Ort in Iffezheim, mit dem ihn auch sehr viel Emotionales im Positiven verbindet", bemerkte Bürgermeister-Stellvertreter Bertold Leuchtner in seiner Rede. Und sie sollte "kurzweilig, abwechslungsreich und knackig" werden, so der zweite Wunsch von Peter Werler.

Mit viel persönlichem Einsatz und großer Begeisterung für die Aufgaben eines Bürgermeisters, mit klaren Zielen und Vorstellungen, mit weitreichendem Sachverstand, Durchsetzungskraft, Entscheidungsfreude und der Affinität zu den großen Lösungen habe sich Werlers Arbeit ausgezeichnet, so Leuchtner. "Du warst für diese Aufgabe der richtige Mann am richtigen Ort und zur richtigen Zeit", lobte er.

Werler sei ein Bürgermeister mit Leib und Seele, ein kompetenter Verwaltungsfachmann mit Erfahrung, ein Repräsentant mit Stil und ein starkes Zugpferd für die Renngemeinde gewesen, würdigte Landrat Jürgen Bäuerle den Iffezheimer Bürgermeister, während dessen Ära mehr als 47 Millionen Euro investiert wurden. Die Weichen für ein weiteres Vorankommen in allen Bereichen seien gestellt, so Landrat Bäuerle.

Grußworte überbrachte Pfarrer Michael Dafferner von der Seelsorgeeinheit Iffezheim-Ried, der anmerkte, dass man gemeinsam Vieles auf den Weg gebracht habe für die Iffezheimer Kinder. Der Frauenchor "Chorissima" unter Leitung von Petra Föhr-Floréani schenkte musikalisch "rote Rosen", und Andreas Jacobs von Baden Racing sprach von der "Krönung" in Bezug auf den Erwerb der Bénazet-Tribüne. "Ohne Sie gäbe es heute keine Galopprennen mehr in Iffezheim, ohne Sie wäre diese Rennbahnhistorie zu Ende", betonte er.

Den Dank aller Iffezheimer Vereine überbrachte Peter Banzhaf. Werler habe teilweise dicke Bretter gebohrt und dabei eine stramme Schlagzahl bewiesen. Die Vereinsarbeit habe bei Bürgermeister Werler stets das Standing erhalten, das sie verdient hatte.

Eigentlich wollten die Vereine ihrem Bürgermeister zur Verabschiedung eine Heißluftballonfahrt schenken, doch "heiße Luft war noch nie so dein Fall", bemerkte Banzhaf. Peter Werler und die "First Lady" von Iffezheim, Ursula Werler, dürfen nun zum Royal Ascot Ladies Day.

Gudrun Berlinger-Schäfer, Rektorin der Grundschule, und Carsten Bangert, Rektor der Maria-Gress-Schule, betonten, die Bildung sei Werler enorm wichtig gewesen. Und da er auch eine Affinität zu Kunst hat, haben die Schüler ihm ein ganz persönliches Kunstwerk geschaffen.

"Iffezheim hat Ihnen viel zu verdanken, aber auch die Menschen, mit denen sie gearbeitet haben", sagte Werlers Nachfolger Christian Schmid.

Werler schloss daraus, dass sich alle seine Anstrengungen gelohnt hätten. Die städtebauliche Entwicklung, die schulische Bildung und die intakte Dorfgemeinschaft seien ihm wichtig gewesen. Mit Baden Racing stehe man auf festen Beinen und in einem guten Verhältnis. Er habe mit Hingabe, Begeisterung und großer Freude sein Amt ausgeübt und gehe mit einem guten Gefühl, stets das Beste gewollt zu haben für Iffezheim.