Mutter Hase weiß genau, was sie tut

Rastatt - Während der Osterhase an diesem Wochenende alle Pfoten voll zu tun hat, sind auch seine wildlebenden Verwandten nicht untätig. Wer mit offenen Augen über die Felder geht, kann dort derzeit, tief in Mulden geduckt, kleine Häschen sitzen sehen. Auf den ersten Blick wirkt es oft, als seien diese von ihrer Mutter verlassen worden. Das ist aber nicht so: "Madame Lampe" säugt ihre Jungen nämlich nur einmal am Tag - und das nicht aus Faulheit, sondern, weil sie möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen will.

"Wer einen oder mehrere junge Hasen allein auf dem Feld sitzen sieht, sollte sie auf gar keinen Fall mitnehmen", sagt Martin Klatt, Kreisgeschäftsführer des Naturschutzbunds (NABU) in Rastatt. Für Hundebesitzer gelte: "Beim Spazierengehen den Vierbeiner immer an die Leine nehmen - gerade jetzt, zur Fortpflanzungszeit. Falls es dazu kommt, dass man junge Hasen in ihrer Sasse - so nennt man die Mulde, in die sie die Mütter setzen - sieht, einfach sitzenlassen", sagt Klatt.

Eine Häsin säuge ihre ein bis fünf Jungen nur einmal am Tag, erläutert Dr. Janosch Arnold, Leiter der Wildforschungsstelle im schwäbischen Aulendorf, von wo aus bereits seit geraumer Zeit der Bestand des Feldhasen im Land genau beobachtet wird. Die Milch der Hasenmutter sei besonders fettig und sehr reichhaltig. Das einmalige Säugen genüge den Jungen, die ansonsten den Tag über geduckt in ihrer Sasse hocken und dank ihrer Fellfärbung für ihre Feinde nur schwer erkennbar sind. "Rabenmütter" sind die Feldhasendamen damit nicht: Würde die Mutter ständig zum Säugen vorbeikommen, könnte dies auch die Fressfeinde - Füchse, Wildschweine, Greif- oder Rabenvögel - auf die Kleinen aufmerksam machen. Aufgrund ihrer Schutzlosigkeit - anders als Kaninchen bauen "echte" Feldhasen keine Höhlen - sind sie leichte Beute. "Kleine Feldhasen sind ausgesprochene Nestflüchter", erklärt Arnold. Generell liegt das Rennen und Flüchten in der Natur von Lepus europaeus (so der lateinische Name): "Feldhasen sind überhaupt nicht für die Haltung in Käfigen oder Ställen geeignet. Alle Zuchtformen, die wir umgangssprachlich als ,Stallhasen' bezeichnen, sind eigentlich Kaninchen", erläutert Martin Klatt. Die Handaufzucht von Feldhasen gestalte sich unter anderem auch deshalb extrem schwierig.

Das weiß man beim Rastatter Tierheim ebenfalls - aus leidvoller Erfahrung. Immer wieder werden auch dort junge Feldhasen abgegeben, weil besorgte Spaziergänger glauben, diese seien von der Mutter verlassen worden. "Im vergangenen Jahr hatten wir sicher mehr als zehn solcher Fälle", sagt Vanessa Konrad, Mitarbeiterin des Tierheims. Zwei ihrer Kolleginnen bemühen sich nach Kräften, die Hasenbabys dann von Hand aufzupäppeln. "Besonders die Auswilderung der Kleinen stellt uns immer wieder vor Probleme. Man kann sie ja nicht einfach rennen lassen, sondern muss sie langsam an die Freiheit gewöhnen." Auch Vanessa Konrad appelliert an Spaziergänger, die Jungtiere nicht aus falsch verstandenem Mitleid leichtfertig anzufassen oder gar mitzunehmen. "Meistens glauben es uns die Leute aber nicht, wenn wir sagen, dass die Mutter sicher zurückkommt." Wer sich unsicher sei, könne die Jungtiere auch weiter beobachten oder am kommenden Tag noch einmal an der Stelle vorbeischauen, schlägt die Tierheim-Mitarbeiterin vor. In jedem Fall empfiehlt sie, bevor man tätig wird, im Tierheim anzurufen. "Das Anfassen ist das größte Problem", sagt Martin Klatt. Junge Feldhasen haben keinen Eigengeruch - ebenfalls ein Schutzmechanismus, der Feinde von ihnen fernhalten soll. Fasst man sie an, riechen sie plötzlich nach Mensch. Das schreckt nicht nur die Mutter ab, es zieht Fuchs und Co. auch an. Fatal, da die Zahl der Feldhasen in unseren Breiten ohnehin schon rückläufig ist, was aber nicht an der Fortpflanzungsfreudigkeit von Meister Lampe, sondern an den Veränderungen des Lebensraums der Langohren liegt.

Damit der Hase seinen Ruf als Fruchtbarkeitssymbol (den ihm übrigens schon die Römer zuschrieben) also weiterhin verteidigen kann, sollten die kleinen Häschen da gelassen werden, wo sie hingehören: in ihren Sassen im freien Feld. Denn laut Janosch Arnold steht fest: "Mutter Hase weiß in aller Regel schon ganz genau, was sie tut."