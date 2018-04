Mehr Lebensräume für Insekten schaffen

BT: Herr Klatt, was kann jeder Einzelne tun, um auf Terrasse, Balkon oder im Garten kleine Lebensräume für Insekten zu schaffen?

Martin Klatt: Der eigene Garten kann und sollte möglichst naturnah gestaltet werden, das heißt, bei der Auswahl der Pflanzen sind Wildpflanzen die beste Lösung, denn unsere Insektenwelt ist daran am besten angepasst und findet an ihnen Nahrung, Unterschlupf und vielfach auch einen Nistplatz - etwa bei Insekten, die in Pflanzenstängeln nisten. Heimische Gehölze bieten wiederum mit ihren Blüten Nahrung in Form von Pollen und Nektar und mit ihrem Blattwerk das Futter vieler Schmetterlingsraupen. Und auch dem "Klassiker" sollten wir einen Wuchsplatz bieten: Die Brennnessel ist die Futterpflanze etlicher Schmetterlingsraupen wie von Tagpfauenauge, Landkärtchen oder Kleinem Fuchs. Hier braucht es allerdings nicht nur die Futterpflanze selbst, sondern auch das passende Angebot an Besonnung, Feuchtigkeit und Windschutz.

BT: Für welche Insektenarten sollte vordringlich neuer Lebensraum geschaffen werden?

Klatt: Da würde ich keine Favoriten nennen! Wir neigen dazu, die Tierwelt in Nützlinge und Schädlinge einzuteilen und aus dieser Sicht heraus "Lebensrechte" zu verteilen. Deshalb wird momentan auch viel über die nötige Hilfe für die Bienen gesprochen, die ja als Blütenbestäuber beispielsweise für "unser Obst" sorgen. Und mit Biene ist dann die Honigbiene gemeint und die über 500 Wildbienenarten in Deutschland werden dabei vergessen. In Ergänzung dazu, dass die Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen nur über das gemeinsame Wirken der Honigbiene und der Vielzahl der Wildbienen funktioniert, ist heute aus vielen Untersuchungen bekannt, dass auch die Bienen in ihrer Gesamtheit alleine die Bestäubungsleistung nicht bewerkstelligen. Dazu bedarf es einer insgesamt vitalen Insektenwelt, denn auch Fliegen, Ameisen, Käfer und Schmetterlinge leisten Gewaltiges für die Pflanzenbestäubung. Hier bestimmte Gruppen bevorzugt herauszuheben, führt auf einen gefährlichen Irrweg: Es werden alle Insekten im Naturhaushalt gebraucht, von dem auch wir abhängig sind.

Interview

BT: Sie plädieren dafür, dass es im Garten durchaus auch etwas "wild" sein darf. Viele Gartenbesitzer setzen aber Wildnis mit Unordnung gleich. Ist diesbezüglich ein Umdenken erforderlich?

Klatt: Absolut! Was heißt denn "Unordnung"? Ein nach landläufiger Auffassung "ordentlicher" Garten ist das Gegenteil der natürlichen Ordnung, die nicht nach menschlichem Geschmack, sondern nach den Notwendigkeiten von Stoffkreisläufen und Nahrungsangeboten funktioniert. In einem naturnahen Garten macht man sich durch die passende Pflanzenauswahl und durch das Schaffen eines vielfältigen Angebots von Nistplätzen, Deckung oder auch von Wasserstellen (Vogeltränke!) die Natur zum Vorbild. Das hat mit Unordnung nichts zu tun, sondern bietet einen Lebensraum im besten Sinne. Selbstverständlich muss auch ein naturnaher Garten gepflegt, seine Entwicklung gelenkt werden. Aus der Perspektive der Vielfalt ist übrigens die Unsitte der sterilen Schotterflächen alles andere als "in Ordnung"!

BT: Das Pflanzen von heimischen Blumen und Pflanzen ist eine hilfreiche Maßnahme. Wo kann ich mir gute Ratschläge und Hilfestellung holen?

Klatt: Das Pflanzen beziehungsweise Säen heimischer Gehölze und krautiger Pflanzen ist nicht nur hilfreich für die Vielfalt im Garten, es ist geradezu der Schlüssel! Dabei sollte man allerdings nicht irgendwo irgendwelche Pflanzen oder Samen kaufen, auf deren Etiketten "Wildblumenwiese" oder Ähnliches zu lesen steht, das die reine Natur vorgaukelt. Es gibt in Deutschland nur wenige Samenhandlungen, die tatsächlich das Saatgut heimischer Pflanzen anbieten, sogar mit der Garantie, dass dieses Saatgut aus regionalen Herkünften stammt. Das sichert beste Qualität und die genetische Vielfalt, die sich in verschiedenen Regionen unterschiedlich entwickelt. Informationen hierzu findet man bei www.NABU.de. Speziell zu heimischen Gehölzen hat der NABU in Hamburg wertvolle Tipps zusammengestellt. Saat- und Pflanzgut heimischer Arten findet man bei: www.rieger-hofmann.de, bei www.syringa-pflanzen.de, bei www.gaertnerei-strickler.de.

BT: In vielen Gärten wird auch Gemüse gezogen. Muss ich komplett auf Schädlingsvernichtungsmittel verzichten, um bedrohte Insekten nicht zu gefährden?

Klatt: Gründsätzlich gilt, dass auch im Garten auf den biologischen Pflanzenschutz gesetzt werden sollte, das heißt die natürlichen Gegenspieler von Insekten, die unsere Nutzpflanzen schädigen, sollten gefördert werden. Statt nach der Spritze mit synthetischen Giften zu greifen, sollte auf biologische Wirkstoffe gesetzt werden. Tipps zu diesem Thema liefert beispielsweise das Buch "Der Biogarten" von Marie-Luise Kreuter.

BT: Kommunen verfügen über viele Grünflächen. Wie sollten diese ökologisch aufgewertet werden, um Lebensraum für Insekten zu bieten?

Klatt: Auch hier gilt: Wildpflanzen liefern die wertvollsten Lebensräume für unsere Tierwelt - von den Insekten bis hin zu Wirbeltieren. Die oftmals eintönigen Grünflächen in den Gemeinden, die aus Bodendeckern oder Zierrasen bestehen, lassen sich naturnah umgestalten und sind dann eine gute Adresse für die Natur in unserer Nachbarschaft. Mit dem Projekt "Natur nah dran" werden in Baden-Württemberg von 2016 bis 2020 Gemeinden gefördert, die ihre Grünflächen naturnah umgestalten. Mehr dazu unter www.naturnahdran.de. Die Gemeinden haben sicher eine besondere Verantwortung für die Förderung der biologischen Vielfalt und können mit ihrem Engagement auch Vorbild für private Gärten sein.