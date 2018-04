Segler trotzen den Wetterunbilden Elchesheim-Illingen/Rastatt (rw) - Das Segel-Regattarevier Goldkanal hat sich über Ostern wieder einmal von allen Seiten gezeigt. Fast 50 Seglerinnen und Segler aus ganz Deutschland waren zur internationalen Ranglistenregatta des Ruder-Clubs Rastatt (RCR) in den Einhand-Segelklassen der Finn-Dinghy und Europe der Segelabteilung angereist, um sich zum Saisonstart sportlich zu messen. Um es vorweg zu nehmen: Die Starter vom Förderstützpunkt Goldkanal um Segelwart Andreas Deckers schlugen sich ausgezeichnet, und auch eingefleischte Bodensee-Segler mussten die Dominanz anerkennen. (rw) - Das Segel-Regattarevier Goldkanal hat sich über Ostern wieder einmal von allen Seiten gezeigt. Fast 50 Seglerinnen und Segler aus ganz Deutschland waren zur internationalen Ranglistenregatta des Ruder-Clubs Rastatt (RCR) in den Einhand-Segelklassen der Finn-Dinghy und Europe der Segelabteilung angereist, um sich zum Saisonstart sportlich zu messen. Um es vorweg zu nehmen: Die Starter vom Förderstützpunkt Goldkanal um Segelwart Andreas Deckers schlugen sich ausgezeichnet, und auch eingefleischte Bodensee-Segler mussten die Dominanz anerkennen. Selbst aus Berlin-Saatwinkel war ein Segler an den Goldkanal gekommen. Er erlebte am Samstag zunächst die totale Flaute, dann am zweiten Wettkampftag im Starterfeld der flotten Jollen extremen Wind, was den weit Angereisten schließlich zur Aufgabe zwang. Letztlich konnte Regattaleiter Jürgen Gerbig am Ostersonntag drei Wettfahrten über den Kurs bringen. Bei Windstärken bis fünf Beaufort mit Böen und frostigen Temperaturen hatten die RCR-Helfer und das Team der DLRG aufgrund vieler Kenterungen allerhand zu tun. Im Feld der Finn-Dinghy mit 25 Startern dabei war der jüngste Teilnehmer Julian Hartung mit seinem neuen Sportgerät, das auch mit Fördermitteln der Stadt Rastatt und des Badischen Sportbunds beschafft worden war. Ältester Teilnehmer: Der 82-jährige Ex-Olympiateilnehmer Walter Mai. Seine Klasse zeigte der RCR-Segler Jürgen Eiermann: Er gewann zwei Wettfahrten und musste sich nur einmal Claus Wimmer aus der Eifel geschlagen geben. Eine tolle Visitenkarte gab auch Daniel Uhl vom RCR ab, der den dritten Platz bei den Finn-Dinghy belegte. Auch bei den flinken Europe-Segeljollen zeigten RCR-Segler ihre Klasse. Hier kam es zum Bord-an-Bord-Kampf zwischen Pilar Hernandez Mesa und Elisa Kebschull. Durch einen Laufsieg mehr lag Hernandez Mesa schließlich vorne. Sie sammelte nicht nur Punkte für die deutsche, sonder auch für die europäische Rangliste und möchte bei der Europameisterschaft in Barcelona starten. Paul Diebold belegte Platz neun. Nach der Osterregatta atmete Regattaleiter Gerbig auf: "Die Segler waren geschafft und durchgekühlt aber trotzdem glücklich, heute gesegelt zu sein." Die nächste Ranglistenregatta beim RCR findet am 14./15. April statt, verbunden mit Läufen des französischen Championats Grand Est.

