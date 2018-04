Siemens: Bekenntnis zum Standort Rastatt Rastatt (red) - Siemens erweitert seinen Produktionsstandort Rastatt um eine 2240 Quadratmeter große Logistikhalle mit zwei Verladebrücken und einem Logistikbüro. Rund 4,2 Millionen Euro werden dem Unternehmen zufolge in den Neubau investiert. Man reagiere damit auf neue Anforderungen im Prozessablauf. (red) - Siemens erweitert seinen Produktionsstandort Rastatt um eine 2240 Quadratmeter große Logistikhalle mit zwei Verladebrücken und einem Logistikbüro. Rund 4,2 Millionen Euro werden dem Unternehmen zufolge in den Neubau investiert. Man reagiere damit auf neue Anforderungen im Prozessablauf. Am Standort am Berliner Ring werden auf einer Grundstücksfläche von über 51000 Quadratmetern Elektronikkomponenten für die Heizungs-, Klima- und Lüftungsindustrie gefertigt. Rund 730 Mitarbeiter - inklusive etwa 30 Auszubildenden - sind aktuell dort beschäftigt. Mit der neuen Logistikhalle soll unter anderem der Wareneingang optimiert werden. Bauvorbereitende Maßnahmen und die Räumung der Bestandshalle laufen bereits. Noch in diesem Monat will Siemens mit dem Abriss von alten Gebäuden und dem Neubau beginnen. Die Fertigstellung ist Ende 2018 geplant. Bauliche Herausforderungen seien die Anpassung und der Umbau der technischen Infrastruktur. Darüber hinaus werde die Gasversorgung des Standorts neu aufgebaut sowie die Lüftungs- und Klimatechnik der angrenzenden Produktion vollständig versetzt. Energieeffizienz habe beim Neubau einen hohen Stellenwert: So würden die Vorgaben der Energieeinsparverordnung, die den zulässigen Energiebedarf von Gebäuden begrenzt, übererfüllt und um rund 15 Prozent unterschritten, heißt es in der Mitteilung. Dazu trage unter anderem die Beleuchtung über LED bei, die nach Tageslicht und Präsenz geregelt wird. Eine effektive Wärmerückgewinnung diene zudem der Erfüllung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben