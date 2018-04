"Vertrieben aus dem Paradies"

Durmersheim (hli) - Sie hatten auf ein kleines Wunder gehofft - umsonst. Die Akteure der Bickesheimer Klosterfestspiele dürfen ab 2019 nicht mehr im Klostergarten der Kirche Maria Bickesheim auftreten. Das hatte der Pfarrgemeinderat kürzlich in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen (wir berichteten). Bei einem Pressegespräch über die Zukunft der Klosterfestspiele, zu dem der künstlerische Leiter Dieter Baldo und einige Ensemblemitglieder gestern geladen hatten, blieb deshalb auch die eine oder andere spitze Bemerkung in Richtung Pfarrgemeinderat und Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein nicht aus. "Es ist ein trauriger Anlass", leitet der künstlerische Leiter der Klosterfestspiele, Dieter Baldo, das Gespräch ein, bevor er das Schreiben vorliest, das ihm der Pfarrgemeinderat hatte zukommen lassen. Eine Erklärung oder Begründung für die Entscheidung war darin nicht zu finden. Es sei bemängelt worden, dass man das Gras im Klostergarten "niedergetrampelt" habe, berichtet Baldo aus einer vorher stattgefundenen öffentlichen Sitzung des Pfarrgemeinderats, in der das Thema bereits auf der Tagesordnung gestanden habe. Zudem stand der Vorwurf im Raum, dass man Unordnung hinterlassen habe. "Gegen diese Behauptung wehre ich mich", betont Baldo. Zudem hatte es geheißen, die Stücke, die man aufgeführt habe, seien "grenzwertig" gewesen. Eine Äußerung, die die Mitglieder der Klosterfestspiele überhaupt nicht nachvollziehen können. "Ich sehe keine grenzwertigen Stücke", erwidert Baldo. Bezogen war diese Aussage wohl auf die Aufführung "Venus im Park" im vergangenen Jahr. Thema der Darbietung war Baldo zufolge die Liebe dreier Frauen. Der künstlerische Leiter fühlt sich nun bezichtigt, Stücke mit Schmuddelcharakter aufgeführt zu haben. Was ihn dabei besonders wurmt: "Ich kann mich an kein Mitglied des Pfarrgemeinderats erinnern, das sich die Aufführungen angesehen hat." Ausgenommen Paul Hengsbach, der sowohl im Pfarrgemeinderat als auch bei den Klosterfestspielen Mitglied ist. Ein weiterer Vorwurf, der bei der öffentlichen Sitzung laut wurde: Es habe zu wenige Absprachen gegeben. "Wir hatten einen Vertrag mit der katholischen Verrechnungsstelle", erläutert Baldo - und fügt hinzu, dass man für die Benutzung des Klostergartens jedes Jahr 1000 Euro bezahlt habe. Das Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat hat Baldo nach der Entscheidung nicht mehr gesucht. Ändern könne man daran wohl nichts mehr. "Nun sind wir vertrieben aus dem Paradies und Flüchtlinge", vergleicht Baldo. Zuflucht habe man für 2019 in den Räumlichkeiten der Kleinen Klamotte in der Auer Straße in Würmersheim gefunden und hofft darauf, eventuell Hilfe von der Gemeinde Durmersheim bei der Suche nach einer neuen Spielstätte zu erhalten. 60 bis 70 Menschen finden in der Kleinen Klamotte Platz. Platztechnisch sollte das auch für die Klosterfestspiele reichen. Denn zurückgegangen war deren Zuschauerzahl ohnehin, umreißen die Ensemblemitglieder Paul Hengsbach und Anna Zimmermann. 2012 fand die Premiere der Bickesheimer Klosterfestspiele statt. Zunächst wurden nur Stücke mit religiösem Inhalt gezeigt. Die Nachfrage ging zurück, man änderte das Konzept und zeigte ab dem fünften Jahr auch Vorstellungen mit weltlichem Inhalt. Ohne Erfolg: Zwar wollte das Publikum keine religiösen Stücke mehr sehen, doch kamen die weltlichen Stücke nicht besser an. "Sie waren eher noch schlechter besucht", resümiert Hengsbach. Ans Aufhören denken die Akteure trotzdem nicht. Was die Gruppe motiviert? "Leidenschaft", lautet die einhellige Antwort. Bis auf Baldo sind alle rund 35 Schauspieler ehrenamtlich tätig. "Aber die Leidenschaft an sich ist ja schon eine Sünde für die Kirche", bemerkt Anna Zimmermann sarkastisch. Dieses Jahr sind die Bickesheimer Klosterfestspiele also zum letzten Mal im Klostergarten zu sehen. Es werden 13 Aufführungen sein. Gezeigt werden "Der Kontrabass", "Gretchen 89ff." sowie "Liebe in der Bibel - Das Hohelied Salomos". Das Kinderstück "Rettet die Bienen" inklusive Bienenfest entfällt mangels Anmeldungen von Schulklassen. Zudem wird wieder eine Landart-Installation zu sehen sein. Ob die Veranstaltung danach ihren Namen behalten darf und weiterhin ihre Zuschüsse erhält - derzeit ist das von Gemeinde, dem Landesverband für Amateurtheater Baden-Württemberg und Sponsoren der Fall - ist noch nicht geklärt. Für Baldo aber steht fest: "Es muss weitergehen - und wenn wir in Mülltonnen auftreten." Ihn betrübe vor allem, nach sieben Jahren einfach "abgefertigt" worden zu sein. "Wir hätten auch neue Bedingungen akzeptiert", lenkt Baldo ein. Doch nun sei ein Graben entstanden, den man so leicht nicht mehr zuschütten könne. Dementsprechend verwundert es nicht, dass die Akteure dieses Jahr keine Rücksicht auf das Gras im Klostergarten nehmen wollen.

