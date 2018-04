Politikum: Blumengeschäft am Waldfriedhof schließt

(dm/fuv) - Das Blumengeschäft Greiser am Waldfriedhof Rastatt schließt; am 16. Juni macht Marion Greiser den Laden dicht. Das Thema ist bereits ein Politikum. Denn mit der Schließung wird Kritik an der Stadtverwaltung wegen des offensichtlich maroden Zustands des städtischen Gebäudes laut, auch aus den Reihen des Gemeinderats.

Ein Grund für Greiser, nach zwölf Jahren dort aufzuhören, ist, dass sie in dem Gebäude keine Zukunft mehr sieht, es sei dringend renovierungsbedürftig. "Seit sechs Jahren sollte ich hier neue Fenster bekommen. Passiert ist nichts", sagt sie. Im Keller verschimmele das Dekomaterial. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten belege den nicht gesundheitsfördernden Zustand des Gebäudes. Die Stadt sieht offenbar ebenfalls Handlungsbedarf, ein Ausweichquartier für ein Jahr bis zu einer Sanierung habe sie Greiser jedoch nicht anbieten können.

Was die künftigen Optionen angehe, will man sich im Rathaus nach den Osterferien auf Chefebene zusammensetzen; der Gemeinderat soll letztlich entscheiden, ob weiter ein Blumenladen am Waldfriedhof betrieben werden soll, heißt es vonseiten der städtischen Pressestelle. Auch wenn das Gebäude saniert werden müsse, die jetzige Kündigung sei nicht aus baulichen Gründen erfolgt, so die Lesart der Verwaltung. Gleichwohl ist ein kurzfristiger Weiterbetrieb offensichtlich nicht möglich, unter anderem wird daher überlegt, ob als Übergangslösung ein Blumenwagen auf dem Parkplatz installiert werden kann.

Freie Wähler (FW) und SPD verlangen nun eine kurzfristige Behandlung des Themas im Gemeinderat und sehen in der Problematik keinen Einzelfall. In einem Schreiben an OB Hans Jürgen Pütsch erinnert FW-Vorsitzender Herbert Köllner daran, dass anderen Liegenschaften in Rastatt das gleiche Schicksal drohe, weil jede Sanierung zwischenzeitlich unwirtschaftlich geworden sei. Warum hat die Stadt das Gebäude so lange verrotten lassen? Hier fordert man Aufklärung. Aus den vergangenen zehn Jahren sei ihm kein einziger Antrag der Verwaltung bekannt, Haushaltsmittel für den längst erkennbaren Sanierungsbedarf im Blumengeschäft und Toilettentrakt am Waldfriedhof bereitzustellen. Zu einem Friedhof dieser Größe gehöre ein Blumengeschäft. Eine Stadt, die es ernst meine mit Teilhabe und seniorengerechter Planung, komme daran nicht vorbei. Auch die SPD argumentiert in diese Richtung. "Ein Friedhof dieser Größe mit einer angeschlossenen Einsegnungshalle ohne einen Blumenladen ist undenkbar", so Ortsvereinsvorsitzender Marcel Müller. Fraktionschef Joachim Fischer stellt fest: Verwaltung und Gemeinderat müssten einen Weg finden, um ein Blumengeschäft am Waldfriedhof auch künftig zu ermöglichen. "Ich frage mich, warum hier städtisches Eigentum (...) durch über offensichtlich Jahrzehnte nicht erfolgte Instandhaltung regelrecht verlottert und heruntergekommen ist, so dass sich jetzt wohl nur noch die Frage des Abrisses und des Neubaus stellt." Davon ausgehend regt der stellvertretende SPD-Vorsitzende Bernd Schlögl bereits an, dass ein "heller Neubau mit einem angeschlossenen Tagescafé" nicht nur zeitgemäßer wäre, sondern auch das "Bedürfnis der Hinterbliebenen sich auszutauschen", stillen würde.

Noch-Betreiberin Marion Greiser führt im Übrigen auch an, dass das Geschäft mit Blumen immer schwieriger werde. Viele Friedhofsbesucher nutzten Billigangebote woanders und wollten dann oft nur noch eine Kerze dazukaufen. Auch die neuen Grabformen seien nicht unbedingt förderlich fürs Geschäft. Wenn der Blumenladen am Berliner Ring geschlossen ist, wird Greiser in Plittersdorf weiter ihre Trauerbinderei betreiben.

Die FW-Fraktion will von der Stadt nun auch wissen, in welchem Zustand sich das Blumengeschäft am Stadtfriedhof befindet.