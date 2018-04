Umfangreiche Untersuchungen bis 2019

Wie berichtet, sollen solche Bedarfspläne die Ausstattung und das Personal einer Wehr für die kommenden Jahre sichern, bilden also das Konzept, wie sich die Organisation entwickeln muss, um auch künftig leistungsfähig zu bleiben.

Der Bedarf steigt: Im vergangenen Jahr hatte die Rastatter Wehr mit 539 Einsätzen deutlich mehr als zuvor verzeichnet. Bereits Ende 2016 war die letzte Fassung des Feuerwehrbedarfsplans abgelaufen, vor elf Monaten hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats dann die Firma Lülf & Rilke mit der Fortschreibung beauftragt.

Derzeit laufe nun eine umfangreiche Datenerhebung, wie die Stadtverwaltung erläutert: Daten zur Feuerwehr allgemein, zu ihren Einsätzen, Eckdaten der Stadt sowie die vorherrschenden Gefahrenpotenziale fließen ein.

Rund 380 Seiten Material hierzu sind im Februar an die Firma übermittelt worden, die Auswertung laufe nun; darin inbegriffen: Die Erkenntnisse einer Begehung aller Feuerwehrhäuser der Stadt, die bereits im vergangenen Jahr stattfand. Bauliche Verbesserungen beziehungsweise Mängelbeseitigungen/Sanierungen stehen außer in Niederbühl, wo 2015 ein neues Feuerwehrhaus in Betrieb genommen wurde, in allen Ortsteilen sowie in der Kernstadt an.

Hintergrund

Seit 1. Dezember läuft die Messung der Verfügbarkeit ehrenamtlicher Feuerwehrleute, bis 30. November werde sie noch andauern, über ein ganzes Jahr hinweg werden diese Daten also gesammelt. Dafür wurden in allen Feuerwehrhäusern Messgeräte installiert, an denen sich die ankommende Einsatzkraft dann per Chip anmeldet. Anonymisiert werden dabei Wohn- und Einsatzorte sowie die Qualifikation des jeweiligen Feuerwehrangehörigen miterfasst. Letztlich soll mit der Methode die Frage beantwortete werden, ob für das in der Stadt Rastatt vorhandene Gefahrenpotenzial ausreichend Personal zur Verfügung steht oder, falls nicht, in welchen Zeiträumen Defizite bestehen.

Die nächsten vier Neubeschaffungen erforderlicher Fahrzeuge gründen derweil noch auf dem "alten" Bedarfsplan. Noch in diesem Jahr steht ein Mannschaftstransportfahrzeug für die Abteilung Niederbühl auf der Liste; im kommenden Jahr sollen dann ein Löschgruppenfahrzeug für Plittersdorf sowie ein Mehrzweckboot und ein Rüstwagen für die Kernstadtabteilung beschafft werden.