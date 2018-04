Weinmesse und Wohnmobile Durmersheim (HH) - 20 Grad soll es am Wochenende geben. Dietmar Haitz und Sina Möhrle freuen sich. Wird die Wettervorhersage wahr, ist dem verkaufsoffenen Sonntag in Durmersheim der Erfolg so gut wie sicher. Haitz, der seit vergangenem Sommer Vorsitzender der Interessengemeinschaft Selbständiger und Gewerbetreibender (ISG) ist und Möhrle, die sich um die Pressearbeit kümmert, bilden die organisatorische Schaltstelle für den Aktionstag am 8. April. Zum Vorstandsteam der ISG gehören außerdem Swetlana Pinkinelli als stellvertretende Vorsitzende und Daniel Leibhammer als Kassierer. Über die Neubesetzung des Führungsteams haben wir bereits im Zusammenhang mit der im August 2017 abgehaltenen Jahreshauptversammlung berichtete. Der personelle Wechsel war durch den Rückzug des vormaligen Vorsitzenden Kurt Muck und des Sprechers Willi Stürmlinger erforderlich geworden, die beide nach langjähriger Tätigkeit ihre Ämter abgaben. Stürmlinger führte noch bis Jahresende die Geschäftsstelle, die er seit der Gründung fast 22 Jahre lang geleitet hatte. Sie wurde an Sina Möhrle übergeben, die als Inhaberin einer Event- und Kommunikationsagentur seit Jahren die verkaufsoffenen Sonntage mitgestaltet. Die von ihr angeregten Akzente haben viel Publikumszuspruch gefunden und dazu beigetragen, dass Möhrle inzwischen in gleicher Funktion auch bei den verkaufsoffenen Sonntagen der Interessengemeinschaft Malsch mitwirkt. In Durmersheim stieß im vergangenen Jahr der erste "Themenpark Fit und gesund" auf so großes Interesse, dass es am kommenden Sonntag eine Neuauflage geben wird, wie Haitz und Möhrle bei einem Pressetermin betonten. Die Besucher werden ihn wieder im südlichen Abschnitt der Fußgängerzone finden, zu der sich die Hauptstraße wie gewohnt zwischen dem Bickesheimer Platz (wo gleichzeitig der Jahrmarkt beginnt) und der Raiffeisenbank verwandeln wird. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Nebenschauplatz mit Potenzial könnte sich im Würmersheimer Gewerbegebiet "Rottlichwald" entwickeln, wo am Sonntag nicht nur ein Caravan-Center die Wohnmobilsaison einläutet, sondern zum ersten Mal ein Getränkemarkt mit einer badischen Weinmesse teilnimmt. Mitten im "Themenpark" in der Hauptstraße stellt die ISG ihren Infostand auf. In neuer Aufmachung und mit veränderten Konditionen präsentiert die Gewerbevereinigung dort ihren Einkaufsgutschein. Er hat ein frisches Design bekommen. Auf der Vorderseite prangt als Blickfang das Sonnensymbol des vor dem Rathaus beginnenden Planetenwegs. Die bisher vorgegebenen Wertstufen wurden fallengelassen. Künftig kann jeder beliebige Betrag gewählt werden. Zur Premiere können Gutscheinkarten am Sonntag an Ort und Stelle unter anderem am Stand der ISG erworben werden. Wie Haitz hervorhob, kann der Einkaufsgutschein nicht nur in Ladengeschäften eingelöst werden. Er werde von über 50 ISG-Mitgliedsbetrieben akzeptiert, machte der Vorsitzende auf eine Bandbreite an Möglichkeiten aufmerksam. Als Beispiele nannte er Friseure, Tankstellen, einen Reifenhandel, diverse Handwerksfirmen, Apotheke oder den Edeka-Markt. Das Spektrum zu vergrößern ist ein weiteres Bestreben der ISG. So wird am Sonntag auch um neue Mitglieder geworben. Der Gutschein als Kundenbindungsmittel wird dabei nur als einer von mehrere Pluspunkten geltende gemacht. Unter dem Motto "gemeinsam stark" biete man Erfahrungsaustausch unter Unternehmern, gemeinsame Werbeaktionen und in Zukunft verstärkte lokale Öffentlichkeitsarbeit etwa in Form von Firmenporträts.

