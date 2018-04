Kleinod fürs Ohr und fürs Auge Rastatt (red) - Das Quantz-Collegium eröffnet im Mai den 62. Sommer der Konzertreihe in Schloss Favorite. Seit 1957 bietet Schloss Favorite den Festlichen Serenaden des Quantz-Collegiums den würdigen Rahmen. In der Sala terrena entsteht alljährlich eine ganz besondere Atmosphäre. Ein akustisches wie optisches Kleinod mit einem besonderen Merkmal: Die ungeheure musikalische Vielfalt der Barockzeit und der Klassik wird in historischen Kostümen erlebbar gemacht. Das Rastatter Ensemble, das in Eigenregie seit Jahrzehnten diese Konzertreihe organisiert und gestaltet, ist landesweit eine Besonderheit. Dass dies möglich ist, liegt auch an der Programmauswahl, die sehr viele unbekannte Komponisten, oft auch mit regionalen Bezügen, in den Mittelpunkt stellt. Das Quantz-Collegium unter der künstlerischen Leitung von Jochen Baier hat nun sein Programm der Saison 2018 vorgestellt. Die Eröffnung der Festlichen Serenaden findet am Pfingstwochenende, 18., 19. und 20. Mai statt. Im Programm "Galanterie" erklingt Musik aus der Zeit nach 1750, der Epoche zwischen Barock und Klassik. Hierbei stehen die Solisten Agata Zieba und Kilian Ziegler mit ihrer Viola besonders im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens. Sie musizieren mit Jochen Baier (Flöte) und dem Ensemble des Quantz-Collegiums Konzerte von Georg Philipp Telemann, Christoph Graupner, Friedrich Benda und Carl Hermann Heinrich Benda. Das Programm "La Françoise", benannt nach einer Komposition von François Couperin, lässt am Wochenende, 22., 23. und 24. Juni, Werke aus der Blütezeit der französischen Barockmusik wiederaufleben. Hierbei ist die Mixtur der intensiven Klänge des Karlsruher Oboisten Marcus Kappis und des Flötisten Jochen Baier besonders hervorzuheben. Gemeinsam mit dem Violoncello und Cembalo erklingen Werke von François Couperin, Jacques-Christophe Naudot, Jacques Hotteterre, Joseph Bodin de Boismortiers, Louis Antoine Dornel und Michel de La Barre. Virtuose kammermusikalische Höhepunkte stehen am 20., 21. und 22. Juli bei "Musik der Klassik" auf dem Programm. Die Kompositionen für Flöte, Violine, Viola und Violoncello stammen von Johann Baptist Wendling, dem Mannheimer Flötisten zur Mozartzeit, G. F. Foux, Wolfgang Amadeus Mozart und dem sogenannten "französischen Mozart" Francois Devienne. Den Abschluss der 62. Konzertsaison der Musiker um Jochen Baier bildet das Programm "Die vier Jahreszeiten". Dass nicht nur Antonio Vivaldi diese Thematik vertont hat, lässt sich am 21., 22. und 23. September entdecken. Die Barockmusiker Giovanni Guido und Johann Gregor Werner haben den Jahreszeitenlauf ebenso vielfältig und wohlklingend für ein Kammermusikensemble umgesetzt. Alle Konzerte beginnen freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags bereits um 19 Uhr. Die Aufführungen finden in historischen Kostümen in der Sala terrena von Schloss Favorite statt. Vorverkaufsstellen sind das Musikhaus Essbach in Rastatt: (07222)32920, die Buchhandlung Strass in Baden-Baden: (07221) 24135, Schloss Favorite: (07222) 41207. Auch beim Quantz-Collegium kann man Karten reservieren unter (07221) 83269 oder per E-Mail an kartenservice@ festliche-serenaden.de. Eine Abendkasse ist eingerichtet. www.festliche-serenaden.de

