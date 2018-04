Aufbau einer Lade-Infrastruktur als Schwerpunkt Von Marius Merkel Ötigheim - Um sich für einen ernergiewirtschaftlichen und infrastrukturellen Fortschritt zu engagieren, gründete sich im Mai 2015 Regio-Energie. Ziel des Zusammenschlusses der zehn Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Bischweier, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Kuppenheim, Malsch, Muggensturm, Ötigheim und Steinmauern ist es, für eine hohe Lebensqualität und nachhaltige Entwicklung für die Bürger zu sorgen. Bis Ende des Jahres nehmen die Kommunen gemeinsam mit der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) die Erstellung eines kommunalen Elektromobilitätskonzepts in Angriff. "Die Erstellung des Konzepts wird auf jeden Fall bis Ende 2018 fertig sein", erklärt Ilona Schust von der EnBW, die für die Projektleitung verantwortlich ist. Den Nutzen des Konzepts sehen die Verantwortlichen dabei unter anderem im Leisten eines aktiven Beitrags zum Klima- und Umweltschutz, in der Entwicklung eines konkreten Handlungs- und Aktionsplans sowie in der Steigerung der Lebens- und Umweltqualität. Besonders wichtig ist ihnen dabei die Einbeziehung der Bürger und lokaler Unternehmen. Deshalb gehen die Konzeptersteller ab kommendem Dienstag, 10. April, bis einschließlich 26. April auf "Tour". Mit dem Auftakt im Bürgerhaus in Steinmauern hoffen sie auf den Austausch mit den Bürgern. "Bei den insgesamt acht Informationsveranstaltungen - die Gemeinden Bischweier, Kuppenheim und Muggensturm haben einen Termin zusammen - wollen wir Interessierte aber auch bereits Erfahrene über das Thema Elektromobilität informieren und gleichzeitig sollen die lokalen Bedürfnisse erfasst werden", beschreibt Schust. Im Vorfeld besteht für die Bevölkerung momentan die Möglichkeit an einer Online-Umfrage zum Thema Carsharing teilzunehmen, bei der das Konzept unterstützt werden kann. Im Endeffekt soll mit dem Plan der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vorangetrieben sowie die lokalen Akteure motiviert werden, im Bereich Elektromobilität aktiv zu werden. Nachdem eine Bestandsanalyse in den Kommunen durch die EnBW abgeschlossen ist, werden momentan Potenzialanalysen entsprechend der Nutzerbedürfnisse und Zielgruppen erstellt sowie die lokalen Akteure mit einbezogen. "Mit dem Konzept soll das Bewusstsein für diese Thematik gestärkt werden", erläutert Robert Gärtner, einer der Geschäftsführer von Regio-Energie. Dass nach dem Ende des Projekts allerdings nicht Schluss sein soll, bestätigt Sascha Maier, ebenfalls Geschäftsführer des Zusammenschlusses: "Wir hoffen, dass wir für die Zukunft einen Klimaschutzmanager einstellen können, damit das Thema von einer nachhaltigen Zukunft auch weiterhin in guten Händen ist." Die Gemeinden seien jedenfalls bestrebt, einen Teil des kommunalen Fuhrparks auf Elektroautos umzurüsten, um damit auch ihrer Vorbildfunktion zur Anwendung zu bringen, wie Maier schildert. www.regioenergie-netzwerk.de

