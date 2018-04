Bezahlbarer Wohnraum im Fokus

Innerhalb einer festgelegten Frist, so die generellen Überlegungen, sollen die Käufer die Areale bebauen, ein Teil davon (mindestens 30 Prozent) sei dann dabei gemäß den Anforderungen der Stadt zu errichten und für einen längeren Zeitraum (als Beispiel werden 20 Jahre genannt) als bezahlbarer Wohnraum vermietet werden. Das heißt: In den Anlagen insgesamt könnten Wohnungen in unterschiedlichen Preisgefügen entstehen, die sich auch an Bürger mit mittleren und höheren Einkommen richten (auch barrierefrei, manche als Eigentumswohnung) und dadurch eine "soziale Durchmischung" schaffen, so die Stadtverwaltung. Dies soll das Zusammenleben positiv beeinflussen und mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen, darunter: Wohnungs-Angebotsengpässe überwinden, "demografiesicher" bauen. Mit den Planungszielen und zwei Vorhaben geht man nun am Montag in den Verwaltungs- und Finanzausschuss.

Gestalt angenommen haben bereits die Überlegungen für die Platanenstraße 3 bis 5. Die Baugenossenschaft Familienheim, mit der die Stadt im Rahmen des "Bündnisses für Wohnen" bereits mehrere Gespräche führte, hat einen ersten Vorentwurf vorgelegt. Drei viergeschossige Wohngebäude mit gemeinsamer Tiefgarage, 60 Wohnungen und 72 Stellplätzen sieht dieser vor, rund ein Drittel davon städtisch geförderter, barrierefreier Wohnraum. Davon sollen Geringverdiener, die Wohngeldansprüche geltend machen können, ebenso profitieren wie Empfänger von Grundsicherung oder sonstigen Leistungen sowie ältere und/oder behinderte Mitmenschen.

Vorrangig wird das Projekt als Wohnungsneubau für Einheimische gesehen. Wird entschieden, auf dieser Grundlage weitere Gespräche mit de Familienheim zu führen, werde man zusammen mit der Baugenossenschaft ein Förderkonzept erarbeiten.

So weit ist man an der Sandweierer Straße noch nicht. Hier wird auf einer Teilfläche des Areals, das als Wohnbaufläche gilt, aber als Spiel- und Bolzfläche genutzt wird, die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum in zwei dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern vorgeschlagen. Diese sollen auf 2500 bis 3000 Quadratmetern an der Grenze zur Sandweierer Straße entstehen, angelehnt an den Gebäudetyp, der gerade am Bittlerweg entstanden ist -, bei Bedarf sollen dort temporär auch Flüchtlinge unterkommen. Insgesamt hat die Stadt derzeit 290 geflüchtete Menschen im Laufe des Jahres 2018 unterzubringen. Gleichwohl soll auch in der Sandweierer Straße Wohnraum für Einheimische entstehen.

In der Vergangenheit hatte sich im Stadtteil Protest gegen jegliche Bebauung des Areals geregt, auf dem einst ein Seniorenheim geplant war, bis die entsprechenden Pläne platzten. Bewohner verfolgten das Ziel, den dortigen Bolz- und Spielplatz zu erhalten. Eine Initiative hatte zuletzt im Frühjahr 2016 rund 900 Unterschriften dafür gesammelt.

Dem will man nun zum einen Rechnung tragen, indem man auf die Option verzichtet, eine weitere Fläche des Areals für die Bebauung heranzuziehen; damit werde ein Teil der Grünfläche erhalten. Zum anderen sieht die Planung vor, den Standort für Kinderspielplatz und Ballspielfläche zu sichern. Sie soll im rückwärtigen Bereich des Grundstücks neu geordnet werden. Mit der Bündelung und einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität erhofft sich die Verwaltung letztlich gar eine "Verbesserung des Spiel- und Freizeitangebots".