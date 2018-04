Konflikt um Arbeitsverträge spitzt sich zu

Rastatt - Die Chefetage der Firma Stahl Metall- und Medizintechnik (jetzt: Medifa Metall- und Medizintechnik), die im Clinch mit der IG Metall liegt, hat ihre Ankündigung wahr gemacht und mit der Umwandlung des Standorts Rastatt begonnen. Wie berichtet, will das Unternehmen raus aus dem Flächentarifvertrag, mit dessen Abschluss das Unternehmen nicht mithalten könne. "Das können wir uns nicht leisten", wie der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Hohnhaus betont.

Mit der Gründung einer zweiten, nicht tarifgebundenen Gesellschaft in Rastatt (Medifa production) hat man einen ersten Schritt gemacht, so dass nun zwei Medifa-Unternehmen am Standort residieren. Dabei werde gehörig Druck auf Beschäftigte ausgeübt, so zumindest die Klage aus Arbeitnehmer-Reihen, zumal im Raum stehe, bestimmte Produktionsbereiche auszugliedern. Die Beschäftigten, die neue, vom Unternehmen angebotene Verträge unterschreiben, bekommen Arbeitsplatzsicherheit, wie Hohnhaus bekräftigt. Das würde im Umkehrschluss aber bedeuten, auf Absicherungen im Metalltarifvertrag zu verzichten, wie die IGM ausführt. Offenbar versucht das Unternehmen dabei aktiv, die Beschäftigten zu überreden, aus der IG Metall auszutreten, bei der laut Gewerkschaft rund drei Viertel der knapp 250 Arbeitnehmer organisiert sind - die IGM hat jedenfalls in dieser Sache eine Unterlassungserklärung an die Geschäftsleitung geschickt, mit der Bitte, diese zu unterschreiben. Das sei jedoch noch nicht erfolgt, so Bevollmächtigte Claudia Peter, die hier ein undemokratisches Vorgehen sieht. Ein Ausbluten droht.

Hohnhaus indes sagt, dass der Flächentarifvertrag den Betrieb in den Ruin treiben würde und ist der Auffassung, die Mehrheit der Beschäftigten hinter sich zu haben. Für ihn gehe es letztlich um nichts anderes, als "die Firma und alle Mitarbeiter zu retten". Entgegen seinen Ausführungen wäre die Gewerkschaft indes weiterhin zu Verhandlungen und Zugeständnissen bereit, wie Peter im BT-Gespräch betont, schließlich weiß man, dass das Unternehmen keine schwarzen Zahlen schreibt. Sie erinnert an den Ergänzungstarifvertrag, der 2015 geschlossen worden war - damals war das Unternehmen noch die Maquet-Tochter Medikomp -, um in der Krise einen entsprechenden Beitrag zur Sanierung zu leisten, sprich: vier Arbeitsstunden mehr in der Woche ohne Lohnausgleich (also 39), Verschiebung der Tariferhöhung. Unter anderem will das Unternehmen nun außer einer Deckelung der Erhöhung auf 1,5 Prozent eine weitere Zusatzstunde ohne Lohnausgleich herausschlagen. Die Stunde ließe sich - unter anderem - verhandeln, so Peter. Viele Beschäftigte wollten jedoch nicht auf die Absicherungen eines Tarifvertrags verzichten und sich dadurch in die Willkür des Arbeitgebers begeben: So laute ein entsprechender Verhandlungsauftrag ihrer Mitglieder an sie. Peter will nun nochmals einen Gesprächstermin mit der Firmenleitung vereinbaren.

Diese kämpft seit zwei Jahren darum, den Betrieb zu sanieren, der schon zu Zeiten der Maquet-Zugehörigkeit in der Krise war, damals erledigte man die Fertigung für das Mutterunternehmen. Inzwischen seien jedoch über 40 Prozent des Maquet- (inzwischen Getinge-) Auftragsvolumens weggebrochen. Da komme man mit den Sanierungsschritten nur langsam mit, heißt es im Unternehmen. Etwa fünf Millionen Euro habe man investiert, fast 50 neue Mitarbeiter eingestellt in den vergangenen zwei Jahren. Dass aus Stahl jetzt Medifa Metall- und Medizintechnik wird, habe damit zu tun, dass die Eigentümer, die Hohnhaus & Jansenberger-Gruppe, das Medizinbranchen-Unternehmen Medifa (Nordrhein-Westfalen) erworben hat und entsprechend im Verbund auftreten will.