"Stiftungen sind gern gesehen"

Rastatt - Ein Umzugskarton mit Wimpeln, Fotos, Stempeln und Mitteilungsblättern des Verbands ehemaliger Stalingradkämpfer: Dr. Alexander Jordan, Direktor des Wehrgeschichtlichen Museums (WGM) in Rastatt, hat aus seinem Depot eine typische Stiftung geholt. Die Erben hatten gehofft, dass das Museum noch etwas damit anfangen kann. 70 Stiftungen hat der 42-Jährige mit seinem Team im vergangenen Jahr erhalten. BT-Redakteur Markus Koch hakte nach, wie der Historiker mit solchen Nachlässen umgeht. Interview BT: Herr Jordan, freuen Sie sich über die vielen Nachlässe und um was handelt es sich dabei in erster Linie? Alexander Jordan: In Zeiten knapper Kassen sind Stiftungen immer gern gesehen. Wir haben kein Budget für Neuerwerbungen und somit ist es die einzige Möglichkeit, die Bestände zu komplettieren. Fotoalben bekommen wir relativ häufig, prozentual mehr zum Ersten Weltkrieg als zum Zweiten. Im Idealfall ist noch ein Militärpass dabei zur besseren Einordnung. Für Museen ist es wichtig zu klären, wo die Stücke herkommen - auch, um auszuschließen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Im Jahr 2006 hatten wir die Ausstellung "Gestiftet, Geschenkt, Gekauft", in der gezeigt wurde, was wir in den vergangenen zehn Jahren geschenkt bekommt haben. Ich denke, wir sollten mal wieder so eine Ausstellung machen. BT: Bekommen Sie auch Bücher geschenkt? Jordan: Wir erhalten viele Buchstiftungen zur Militärgeschichte, manchmal sogar ganze Bibliotheken. Im Museum im Schloss haben wir etwa 30000 Bücher. Bücher, die wir doppelt haben, werden an andere Museen und Institutionen abgegeben, die Interesse haben. Hinzu kommen noch rund 35000 ganz unterschiedliche Objekte, von der Postkarte bis zum Feldgeschütz. BT: Wollen Erben die Nachlässe oft "versilbern"? Jordan: Das meiste bekommen wir geschenkt, natürlich gibt es auch Angebote, bei denen die Erben etwas dafür haben möchten, doch das müssen wir dann ablehnen, weil wir die finanziellen Mittel nicht haben. BT: Bedeutet das also, dass Sie finanziell nicht in der Lage sind, für Ausstellungen relevante Militaria zu erwerben? Jordan: Wenn es darum geht, einmal etwas Besonderes für eine Ausstellung oder den Bestand zu erwerben, dann stelle ich beim Freundeskreis einen entsprechenden Antrag. Der Freundeskreis erwirbt dann in der Regel auch das Objekt und stellt es dem WGM als Leihgabe zur Verfügung. BT: Nach welchen Aspekten werden Stiftungen archiviert? Jordan: Zuerst werden die Nachlässe im Stifter-Verzeichnis handschriftlich erfasst, indem sie eine Kurzbeschreibung und eine Stifter-Nummer erhalten. Der zweite Schritt sollte sich relativ zügig anschließen. Dabei werden die Stücke einzeln beschrieben und fotografiert, bevor sie eine Inventarnummer zur eindeutigen Identifikation bekommen. Anhand von Auktionskatalogen wird zudem der Versicherungswert festgelegt. Die Inventarisierung erfolgt elektronisch und mit einem Zettelkasten, was einen hohen Zeitaufwand erfordert. Ebenfalls viel Zeit benötigt es, um Nachlässe wie den Umzugskarton mit den Objekten des Verbands ehemaliger Stalingradkämpfer auszuwerten. Solche Stiftungen werden meist im Zusammenhang mit Sonderausstellungen interessant. BT: Werden Objekte des WGM auch an andere Museen verliehen? Jordan: Der Leihverkehr ist ein wichtiger Baustein für Museen. Bei der aktuellen Sonderausstellung über den Ersten Weltkrieg im Alpenraum und die deutsche Gebirgstruppe haben wir sehr viele Leihgaben vom Bayerischen Armeemuseum, weil dort noch viel mehr zum Thema vorhanden ist. Mit einer relativ konkreten Leihanfrage hat man meist Erfolg. Bezahlt werden müssen fachgerechter Transport und Versicherung. Außerdem müssen wir zusichern, dass die Objekte konservatorisch korrekt behandelt werden. BT: Lehnen Sie auch Nachlässe ab, da sie nicht von Bedeutung für Ihre Arbeit sind? Jordan: Objekte, die nicht ins Sammlungsspektrum passen, müssen wir ablehnen. Wenn wir große Objekte wie Fahrzeuge angeboten bekommen, dann lehnen wir diese aus Platzgründen ab, wir haben keinen Fahrzeugpark. Gegenstände, die historisch noch nicht von Interesse sind, wie etwa aus Bundeswehr-Beständen, lehnen wir jedoch nicht ab. Hierzu zählen beispielsweise Verbandsabzeichen, Schutzmasken oder Liederbücher. Wenn Museen solche Gegenstände nicht aufbewahren, sind sie in einigen Jahrzehnten nicht mehr vorhanden, weil alles weggeworfen wurde, da man dachte, davon gibt es ja mehr als genug. Manche Stifter denken auch, dass alles, was sie dem WGM überlassen, gleich ausgestellt wird. Die muss ich dann oft etwas bremsen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Karlsruher Passion in sieben Tafeln Karlsruhe (red) - In der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe sind jetzt erstmals alle sieben Tafeln des Passionsaltars eines unbekannten spätgotischen Künstlers zu sehen. Die siebte Tafel konnte vom Kölner Wallraf-Richarts-Museum ausgeliehen werden. Es gibt Führungen (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - In der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe sind jetzt erstmals alle sieben Tafeln des Passionsaltars eines unbekannten spätgotischen Künstlers zu sehen. Die siebte Tafel konnte vom Kölner Wallraf-Richarts-Museum ausgeliehen werden. Es gibt Führungen (Foto: Viering). » - Mehr