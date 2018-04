Kindergarten ist in neues Gebäude gezogen

Rheinmünster

Spielzeug verjagt Einbrecher Rheinmünster (red) - Ob sich die Mädchen und Jungen das bei dem Film "Kevin allein zu Haus" abgeguckt haben? Ein Bauwerk aus Spielsteinen hat in der Nacht auf Mittwoch vermutlich Langfinger daran gehindert, etwas aus einem Kindergarten in Stollhofen zu stehlen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ob sich die Mädchen und Jungen das bei dem Film "Kevin allein zu Haus" abgeguckt haben? Ein Bauwerk aus Spielsteinen hat in der Nacht auf Mittwoch vermutlich Langfinger daran gehindert, etwas aus einem Kindergarten in Stollhofen zu stehlen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Murgtal

Schule in Uganda geplant Murgtal (kv) - Der Theologe Prof. John Baptist Kiggundu aus Uganda kommt seit fast acht Jahren zu Urlaubsvertretungen in die Seelsorgeeinheit nach Forbach-Weisenbach. Als nächstes Projekt plant er mit Spendengeldern in Uganda den Bau einer Schule für rund 500 Kinder (Foto: kv). » Weitersagen Murgtal (kv) - Der Theologe Prof. John Baptist Kiggundu aus Uganda kommt seit fast acht Jahren zu Urlaubsvertretungen in die Seelsorgeeinheit nach Forbach-Weisenbach. Als nächstes Projekt plant er mit Spendengeldern in Uganda den Bau einer Schule für rund 500 Kinder (Foto: kv). » - Mehr