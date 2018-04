Elektrisierende Gitarrenduelle

Rastatt - "Deep Purple ist das Beste, was mir in meinem Leben widerfahren ist", sagt Frontmann Ian Gillan und nicht wenige Musikliebhaber weltweit können sich dem anschließen. Eine fünfköpfige Deep-Purple-Tribute-Formation, die sich nach dem Song "Demon's Eye" benannte, ist drauf und dran, nicht nur das Erbe der seit 50 Jahren bestehenden Urgesteine (die 2017 ihre Abschiedstournee verkündeten) anzutreten, sondern als legitime Nachfolger die Welt weiterhin mit den Klassikern der Rockgeschichte in Atem zu halten.

Feurig, brandheiß und hochgradig explosiv sind auch die Liveshows dieser 1998 im nordrhein-westfälischen Siegen erstmals aufgetretenen Kapelle mit ihrem einzigen noch verbliebenen Gründungsmitglied, Drummer und Bandchef Andree Schneider. Dass die Musik und der Sound von Deep Purple auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Faszination eingebüßt haben - auch wenn die Ian Gillan und Co. heutzutage nicht mehr den Glanz früherer Zeiten versprühen - zeigte der famose Gig von Demon's Eye in der Reithalle Rastatt. Die Gruppe mit ihrem grandiosen Frontmann Daniele Gelsomino beschränkt sich nicht nur auf das Kopieren der Werke des Hardrock-Flaggschiffs, sondern improvisiert während der Konzerte in furioser Art und Weise, was insbesondere für die Gitarren- und Orgel-Soloparts gilt. Die Gruppe besticht zudem mit Songs aus den beiden, in Fachkreisen hochgelobten, Langspielern "The Stranger Within" (2011) und "Under The Neon" (2015), die ausschließlich aus Eigenkompositionen bestehen.

Durch ungeheure Spielfreude wird stets eine ganz besondere Magie, der sich keiner entziehen kann, erzeugt. Mit einem druckvoll und filigran auftrumpfenden Saitenkünstler Mark Zyk - mit Sicherheit einer der Besten seines Fachs in Deutschland - sowie Gert-Jan Naus (Orgel, Keys), Maik Keller (Bass) und Andree Schneider (Drums) ist die famos agierende Liveband bestens besetzt und liefert eine mitreißende, elektrisierende, weit über zwei Stunden andauernde Show ab.

Mehrmals haben bereits Deep-Purple-Originalmitglieder wie der verstorbene Jon Lord oder Ian Paice mit ihnen gerockt und meinten im Anschluss: "Mit Demon's Eye habe ich das Gefühl, in einer richtigen Band zu spielen" oder "Die Jungs sind fantastisch". Der ehemalige Rainbow-Sänger Doogie White eröffnete einst: "Es ist unglaublich. Sie klingen wie Deep Purple in den 70er Jahren. Es gibt keine bessere Tribute-Band".

Auch in Rastatt wird schnell klar, warum sie alle recht haben. Legendäre Dauerbrenner und Hits wie "Soldier Of Fortune", "Stargazer" "Hush" oder das einmalig performte "Perfekt Strangers" kommen in einmaliger Manier aus den Lautsprechern. Einer der zahlreichen, stürmisch bejubelten, Höhepunkte: Ein fulminant und ausufernd dargebotenes "Child In Time", das auch bei Deep Purple für Respekt gesorgt hätte. Die Erfolgsstory von Demon's Eye ist wahrlich beeindruckend und sucht in diesem Sektor ihresgleichen. Seit inzwischen 20 Jahren sorgen sie mit einer professionellen Show im In- und Ausland für Furore. Die Fans lassen sich mitreißen vom Sound der Band, von der Kraft der Songs, der unbändigen Energie des stimmgewaltigen, sympathischen Frontmanns.

Mit den rasanten Monsterhits "Smoke On The Water", "Woman From Tokyo", "Highway Star" oder "Black Night" gingen viel zu schnell die Lichter an. Zuvor und bei der stürmisch geforderten Zugabe "Long Live Rock 'n' Roll" und "When A Blind Man Cries" hatte der Fünfer nochmals für Gänsehaut gesorgt.

"Große Livekunst gepaart mit viel Herzblut", urteilte Steffen aus Karlsruhe am Ende des Konzerts, und sein Kumpel Mike nickte zustimmend. Hagen aus Stuttgart, einer von rund 300 begeisterten Besuchern, schnalzte auf dem Nachhauseweg mit der Zunge und meinte anerkennend: "Allein ,Child In Time' war das Eintrittsgeld wert". Ein herrlicher Frühlingstag hatte mit einem herausragenden Gig einen tollen Abschluss gefunden.