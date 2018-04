Haarsträubende Ereignisse gipfeln in wunderbarer Pointe Von Xenia Schlögl Rastatt - Zwei Stunden lang kamen die Zuschauer aus dem Lachen nicht mehr heraus, die Theatergruppe Esprit aus Rastatt bot beste Unterhaltung auf hohem Niveau. "Außer Kontrolle" des britischen Autors Ray Cooney ist eine der meistgespielten Komödien auf deutschen Bühnen. 1990 in London uraufgeführt und im selben Jahr als beste Komödie des Jahres ausgezeichnet, ist das Theaterstück zeitlos und besticht mit großartigem britischen Wortwitz und Situationskomik. Regisseur Tobias Jost schafft es zusammen mit seinen bestens aufgelegten Darstellern die Zuschauer mit auf eine Tour de Force durch ein raffiniert entwickeltes Lügengespinst zu nehmen, das erst ganz am Schluss mit einer wunderbaren Pointe aufgelöst wird. Dreh- und Angelpunkt der Komödie ist die Figur des Staatsministers Richard Willey, der, statt seinem konservativen Premierminister bei der anstehenden Debatte im Parlament behilflich zu sein, sich lieber zum Seitensprung mit der Sekretärin des Oppositionsführers in der Suite eines Nobelhotels in London trifft. Ein plötzlich lebloser Körper im Fensterrahmen und die Furcht vor einem karrieregefährdeten Skandal setzen haarsträubende Ereignisse in Gang. Markus Sutmöller brilliert in der Rolle des Staatsministers - jede Pointe sitzt und seine Körpersprache signalisiert dem Zuschauer, seine Figur des Richard Willey habe jede Situation im Griff - auch, wenn diese noch so abwegig ist. Ihm zur Seite stehen die bezaubernde Beate Riedinger als sein Techtelmechtel Jane Worthington, die nichts aus der Ruhe bringt, und Christian Meyer als sein korrekter und pflichtbewusster Sekretär George Pigden, der die missliche Situation diskret regeln soll. Meyers komödiantische Darstellung des anfangs überforderten Sekretärs, der im Laufe der Geschichte neue ungeahnte Talente an sich entdeckt, bringt das Publikum immer wieder lauthals zum Lachen. Während die drei Protagonisten versuchen, auf elegante Art und Weise den leblosen Körper, sogar hier hat Helmut Neumann urkomische Momente, aus dem Hotel zu schaffen, tauchen permanent ungebetene Gäste in der Suite auf, die das Chaos perfekt machen. Der fürsorgliche Manager, perfekt dargestellt von Siegfried Roth, der gehörnte Ehemann Ronny Worthington - Oliver Krebs spielt ihn als einen Proleten mit weichem Herz -, eine resolute Krankenpflegerin mit einer ebenso forschen Gabriele Jecho und die betrogene Minister-Gattin mit einer eleganten Karin Krebs. Doch was wäre eine britische Komödie ohne einen Butler? In diese Rolle schlüpft Ralph Hammerstiel kongenial mit stoischem Gesichtsausdruck und Wortwitz, kein Auftrag ist ihm zu absurd, keine Situation bringt ihn aus der Ruhe. Als am Ende jede neue Idee zur Problemlösung die Situation verschlimmert und alles kurz vorm Implodieren ist, bleibt dem treuen Sekretär George die eine wichtige Erkenntnis: "Ich habe mein Bestes gegeben." Regisseur Josts vierte Inszenierung für die Esprit-Theatergruppe hat Tempo und Wortwitz, sie besticht durch perfektes Timing. Das gesamte Ensemble begeistert die Zuschauer in jeder Szene, die Schauspieler überzeugen in ihren Rollen und der langanhaltende Applaus am Ende des Stücks beweist, das Publikum ist bestens unterhalten worden. Weitere elf Vorstellungen finden am 12., 13, 14., 19., 20., 21., 26., 27. und 28. April um 20 Uhr statt. Die beiden Sonntagsvorstellungen am 15. und 22. April beginnen um 18 Uhr. Die Aufführung am 26. April ist barrierefrei zugänglich. www.esprit-theater.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

"Die Üsgflippde" kommen Rastatt (red) - Die Theatergruppe des Kirchenchors Ottersdorf probt auf Hochtouren ihr neues Mundartstück. Nun hat auch der Vorverkauf für "Die Üsgflippde" begonnen. Premiere im katholischen Gemeindehaus in Ottersdorf ist am Samstag, 4. November (Foto: Pallek). » Weitersagen (red) - Die Theatergruppe des Kirchenchors Ottersdorf probt auf Hochtouren ihr neues Mundartstück. Nun hat auch der Vorverkauf für "Die Üsgflippde" begonnen. Premiere im katholischen Gemeindehaus in Ottersdorf ist am Samstag, 4. November (Foto: Pallek). » - Mehr