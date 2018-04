"Mudiatoren" gehen über die eigenen Grenzen Von Hans-Peter Hegmann Iffezheim - Wo sonst zweimal im Jahr die vierbeinigen Galopper ihre schnellen Runden drehen, demonstrierten am Sonntag Zweibeiner ihre Kraft und Kondition. Auf der Iffezheimer Galopprennbahn fand die zweite Veranstaltung des Rothaus Mudiator Run in der Saison 2018 statt. Nach dem Auftakt beim Allgäuman in Füssen, war das Iffezheimer Geläuf das ideale Gelände für eine weitere hochgradig strapaziöse Veranstaltung. Neben den Laufstrecken auf dem Rasen galt es auch, einige knackige Anstiege und eine ausgedehnte Querfeldein-Passage durch den Wald zu bewältigen. Das ist aber noch nicht alles: In zwei Kategorien gab es zusätzlich je 25 oder 50, zum Teil "fiese" Hindernisse zu überwinden. Rund 800 Teilnehmer hatten sich eingefunden, um in den fünf Wettbewerben anzutreten. Los ging es mit dem Kids- und Family-Run. Danach folgten jeweils zwei Gruppen, die entweder acht Kilometer und 25 Hindernisse oder 16 Kilometer und 50 Hindernisse bewältigen müssen. Die Zeitmessung erfolgte elektronisch mittels Chip, den jeder Teilnehmer im Stirnband trug. Als Zeitlimit waren vier Stunden angesetzt. Veranstaltet wird die Hindernislauf-Serie durch die Skyder Sportpromotion von Stephan Salscheider. Hauptsponsor ist die bekannte badische Staatsbrauerei. Laut Vorankündigung zählen Kraft, Ausdauer, Mut, Willensstärke und bei der Teamwertung vor allem Teamgeist zu den wichtigsten Eigenschaften, die die Teilnehmer mitbringen müssen. Der Hindernislauf stelle mental wie körperlich höchste Ansprüche an die "Mudiatoren", wie die Teilnehmer, angelehnt an das englische Wort für Schlamm ("mud") und die antiken Gladiatoren, genannt werden. Dies wurde von etlichen Teilnehmern auch bestätigt. Natürlich waren unter den Sportlern auch viele, denen man am Ziel ansah, dass sie für solche Ausdauerläufe vermutlich konstant trainieren. Das Ganze soll aber nicht nur ein reines sportliches Event darstellen, sondern auch eine Art Selbstfindung im Extrembereich sein. Als Gründe dafür werden das Setzen von neuen Zielen und das Überwinden der eigenen Grenzen genannt: "Schaffst du den Mudiator, schaffst du alles", lautet eine Schlagzeile auf der Homepage. Die Teilnehmer müssen mit ihrer Anmeldung auch anerkennen, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass die Teilnahme eine extreme Prüfung der körperlichen und mentalen Grenzen darstellt. In Iffezheim beispielsweise musste eine fünf Meter hohe Wand mittels eines herabhängenden Seils überwunden werden. An jedem Hindernis standen Assistenten, deren Outfit an das von American-Footballspielern erinnerte, bereit, um zu helfen. Für die Hilfestellung mussten jedoch Strafen in Form von einigen Liegestützen akzeptiert werden. Bei mehreren Hindernissen spielte der Riedkanal entlang der Anlage eine wichtige Rolle. Er musste mehrmals - zum Beispiel durch Hangeln an einem Gerüst oder über schmale Balken - überwunden werden. Hier fand dann der Ausdruck "mud" seine Berechtigung. Wie einige Teilnehmer betonten, macht die Sache richtig Spaß. Einige kamen allerdings auch tatsächlich an ihre Grenzen. Besonders in der Teamwertung (mindestens drei Personen), gab es einerseits die, die mit sportlichem Ehrgeiz antraten, und diejenigen, die es mehr als gemeinsame Gaudi betrachten und bei denen nicht ein Sieg im Vordergrund steht. Für musikalische Unterhaltung war ebenfalls gesorgt, und für die Kinder stand eine große Hüpfburg bereit. So konnte die Veranstaltung bei schönstem Wetter auch als Familien-Ausflug begangen werden.

