Kombibad-Rahmen wird festgezurrt Von Daniel Melcher Rastatt - Anderthalb Jahre nach dem Grundsatzbeschluss, die Rastatter Bäderlandschaft durch den Bau eines Kombibads umzugestalten, anstatt das Hallenbad Alohra und das Freibad Natura in ihrer jetzigen Form zu sanieren, soll der Gemeinderat nun am kommenden Donnerstag elementare Festlegungen beschließen. Endgültig soll der jetzige Freibad-Standort Schwalbenrain für das neue Kombibad festgezurrt werden, außerdem geht es um den Umfang der Wasserflächen und die Saunaanlage. Das 50-Meter-Schwimmerbecken soll nach Vorschlag der Stadtverwaltung saniert, aber auf sechs Bahnen reduziert werden. Hier könnte es noch mal spannend werden bei der Sitzung, die aufgrund des erwarteten Interesses in die Reithalle verlegt wird (Beginn: 17.30 Uhr). Die Verwaltung bleibt demnach bei ihrer zuletzt vorgebrachten Linie; die Wasserfläche in dem Sportschwimmerbecken würde dadurch von 1050 Quadratmeter auf etwa 800 verringert. Bereits in der Sitzung des Betriebsausschusses hatten sich jedoch SPD, Freie Wähler und FDP für acht 50-Meter-Bahnen und eine Kombibad-Gesamtwasserfläche von 2850 Quadratmeter ausgesprochen, später einigte sich auch die Grünen-Fraktion auf acht Bahnen. Die Verwaltung will die Gesamtwasserfläche des Kombibads - mit mindestens 620 und maximal 700 Quadratmeter Innenfläche - nun auf maximal 2600 Quadratmeter festlegen. Im Frühjahr 2017, als bereits über die Wasserflächen beschlossen werden sollte und die Entscheidung dann aber aufgrund von Zweifeln am Raumkonzept und weiterem Klärungsbedarf verschoben wurde, waren noch 300 Quadratmeter weniger geplant. Jetzt sind im Vorschlag der Stadtverwaltung modulare Anschlüsse für eine optionale Erweiterung vorgesehen. Unstrittig war bei der Sitzung des Betriebsausschusses im Januar die Standortfrage: Trotz Hochwasserproblematik wird der Schwalbenrain mit seiner Fläche von 56000 Quadratmetern als geeignet angesehen, auch die verkehrliche Erschließung lasse sich bewältigen, hieß es. Vom Freibad, als Denkmal eingestuft, müsste das langgestreckte Umkleide- und Kassengebäude erhalten bleiben. Des Weiteren plädiert die Verwaltung für eine Sauna mit einer Ausstattung für bis zu 60 Besucher täglich - 40 Garderobenschränke, ein Saunaraum, ein Dampf- und ein Warmluftraum, Vorreinigungsbereich mit bis zu vier Duschen, Abkühlraum mit bis zu vier Fußwärmbecken, zwei Brausen und Tauchbecken, Ruheraum mit bis zu zehn Liegen (keine Gastronomie oder nur Erfischungsbar), kleiner Saunagarten. Kostenpunkt: 1,3 Millionen Euro. Die CDU-Fraktion wollte zuletzt geprüft wissen, ob sich nicht eventuell eine größere Sauna-Variante rechnen könnte. Die nun vorliegende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die am Montag erläutert werden soll, kommt zum Ergebnis, dass bei einem größeren Betriebstyp für rund 1,6 Millionen Euro und bis zu 120 Besuchern täglich mit einem jährlichen Betriebsminus von grob geschätzten 9700 Euro gerechnet werden müsse. Bei der kleineren Variante rechnet man mit etwas mehr Einahmen als Ausgaben. Was das ganze Kombibad kostet, ist noch unklar. Vor rund einem Jahr, also vor den seither vorgenommenen Änderungen, waren um die 25 Millionen Euro genannt worden. Der städtische Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr soll nach dem Ratsbeschluss eine aktualisierte Kostenschätzung erarbeiten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Info-Veranstaltung zum Kombibad Rastatt (red) - Eine Informationsveranstaltung rund um die städtischen Schwimmbäder Alohra und Natura findet am Montag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Badner Halle in Rastatt statt. Vorgestellt werden unter anderem die Ergebnisse der Sanierungsgutachten (Foto: BT-Archiv/fuv). » Weitersagen (red) - Eine Informationsveranstaltung rund um die städtischen Schwimmbäder Alohra und Natura findet am Montag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Badner Halle in Rastatt statt. Vorgestellt werden unter anderem die Ergebnisse der Sanierungsgutachten (Foto: BT-Archiv/fuv). » - Mehr