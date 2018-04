Tunnel: Nächtliche Sperrung nach der Sperrung

(dm) - Kaum ist der baustellenbedingt gesperrte Rastatter Straßentunnel wieder frei, folgen heute Abend die nächsten Sperrungen. Jetzt stehen nämlich wieder die regelmäßigen Wartungsarbeiten an, wie das Landratsamt jüngst mitteilte: Drei Nächte lang, jeweils von 19.30 bis 5 Uhr, ist der Tunnel nun wieder für den Verkehr geschlossen. Warum aber, so fragt sich mancher, hat man das nicht besser koordiniert und die Wartungs- und Reinigungsarbeiten nicht in die Zeit gelegt, in der der Tunnel wegen der Arbeiten an Straße und Kreuzung sowieso gesperrt war, anstatt den Verkehrsteilnehmern so kurz darauf eine erneute Sperrung zuzumuten?

Die Frage kann man im für die regelmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten zuständigen Landratsamt nachvollziehen - allerdings sei in diesem Falle eine gleichzeitige Erledigung absichtlich nicht erfolgt. Abgesehen davon, dass die Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Regel knapp zwei Jahre im Voraus festgelegt würden, wie Hans Jürgen Lang vom Kreis-Straßenbauamt auf Nachfrage des BT erläuterte, habe man sich tatsächlich mit dem für die Arbeiten an der Tunnelkreuzung zuständigen Regierungspräsidium (RP) kurzgeschlossen. Dabei sei kommuniziert worden, dass nicht nur davor, sondern auch im Tunnel selbst zu tun sei, unter anderem zwecks Nachrüstungen an Nothaltepunkten. Wenn zusätzlich zu den Arbeitern und Fahrzeugen im Auftrag des RP auch noch Reinigungsfahrzeuge, Kanalspülwagen und Arbeiter im Auftrag des Landratsamts im Tunnel wuseln, diene das nicht gerade der Arbeitssicherheit, war man sich einig. Zumal man die Verkehrsbehinderungen wegen einer lediglich nächtlichen Sperrung als minimal ansehe.