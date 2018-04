Bauprojekt im Münchfeld auf Eis gelegt

OB Hans Jürgen Pütsch hatte nochmals dafür geworben, eine Grundsatzentscheidung für die Planung im Münchfeld zu fällen. Auf etwa 3000 der insgesamt rund 8000 Quadratmeter messenden Grünfläche an der Sandweierer Straße hätten zwei dreigeschossige Häuser als "bezahlbarer Wohnraum" nach dem Beispiel der Neubauten im Bittlerweg errichtet werden sollen. Anwohner wehren sich seit Jahren gegen eine Bebauung dort. Für einen Erhalt des Bolz- und Spielplatzes hatte eine Bürgerinitiative bis Frühjahr 2016 an die 1200 Unterschriften gesammelt. Zuvor waren Pläne gescheitert, dort ein Pflegeheim zu errichten. Pütsch verwies nochmals darauf, dass die Grünfläche als Bauland gilt, für die es bereits einen Bebauungsplan gibt - in einer Dichte, wie man sie heute gar nicht mehr wolle. Das verkleinerte Grün-Areal hätte man dann als Spielfläche abgesichert.

Zur Diskussion darüber kam es nicht. Die CDU, die weiteren Geschosswohnungsbau im vorgeschlagenen Typ ablehnt ("entspricht auch nicht der Wohnungsmarktanalyse für Rastatt", so Brigitta Lenhard), brachte sogleich den Antrag ein, die Entwicklung der Fläche zurückzustellen. Das heißt also nicht, dass das Thema Bebauung dort ein für alle Mal erledigt ist. Vielmehr soll eine städtebauliche Reservefläche zunächst offen gelassen werden. Während FW, FuR und FDP dem Antrag zustimmten, hätten SPD und Grüne das Projekt für diskussionswürdig erachtet, weil sie Bedarf für weiteren bezahlbaren Wohnraum sehen. Der SPD-Vorschlag, mit nur einem Gebäude zu beginnen, stand indes nicht zur Debatte. Elf stimmten für, fünf gegen den CDU-Antrag, zwei enthielten sich.

Damit kommt das Projekt auch nicht mehr in den Gemeinderat, anders als das der Baugenossenschaft Familienheim in der Platanenstraße 3 bis 5. Mit nur einer Gegenstimme (Werner Bartel, FuR) wird es dem Gemeinderat fast einmütig empfohlen. Auf dem 5000-Quadratmeter-Grundstück sollen drei Gebäude mit insgesamt 60 Wohnungen entstehen, ein Drittel davon - verteilt auf alle drei Häuser - als preisgünstige Mietwohnungen, alle 28 Zwei- und 32 Dreizimmerwohnungen aber barrierefrei und seniorengerecht. Hier sieht man Bedarf, zugleich höherwertigen Wohnraum für Senioren zu schaffen, die dafür vielleicht ihre inzwischen zu großen Häuser verlassen. Dass dabei ausschließlich Rastatter zum Zuge kommen, so ein Wunsch der CDU, lasse sich indes nur für den von der Stadt geförderten Ein-Drittel-Anteil garantieren. Eine Realisierung ist laut Bürgermeister Raphael Knoth für 2020 angepeilt. Angesichts der Dimension - das Grundstück wird fast komplett überbaut - ziehen Klimaschutzziele wieder den Kürzeren, stellte Herbert Köllner (FW) fest. Man versuche, die Bäume, die auf dem Areal verloren gehen, dereinst an anderer Stelle zu ersetzen, so Stadtplaner Markus Reck-Kehl.