Neue Dirigentin für Männergesangverein

(HH) - Die Herren des Männergesangvereins "Rheinlust" haben sich bei der Neubesetzung der Chorleitung wieder für eine Frau entschieden. Elf Jahre lang wurden die Sänger von der aus Katalonien stammenden Nùria Cunillera dirigiert. Ende 2017 musste sie das Amt aufgeben, sie ging als Dozentin für Vokalmusik an die Landesakademie für die musizierende Jugend nach Ochsenhausen. Für die Nachfolge bekam der Verein mehrere Bewerbungen. Dem Vernehmen wurden zwei Kandidaten, darunter ein Brasilianer und eine Kandidatin zum Probedirigieren eingeladen.

Die Wahl fiel auf die in Russland geborene Musikerin Valentina Gatsenbiler, die seit 1996 mit ihrer Familie in Deutschland lebt. Gatsenbiler absolvierte in ihrem Heimatland ein Musikstudium mit den Fächern Klavier, Musiktheorie und Chorleitung. Wie ihrem Lebenslauf zu entnehmen ist, war sie danach 17 Jahre lang als Klavierlehrerin und fünf Jahre als Kinderchorleiterin an einer Staatlichen Musikschule in der Nähe von Moskau tätig. Nach der Übersiedlung nach Deutschland fasste sie in ihrem Metier bald wieder Fuß.

Seit fast 20 Jahren unterrichtet sie Klavier und Keyboard an der interkommunalen Musikschule Hardt im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Als Chorleiterin hat sie verschiedenen Fortbildungen absolviert und 2005 an der Akademie des Badischen Sängerbunds den Abschluss als staatlich anerkannte Chorleiterin erworben, wie es in der Vita heißt.

Seither hat sie als Dirigentin mit verschiedenen Kirchenchören, unter anderem in Muggensturm und Hochstetten sowie Vereinschören wie zum Beispiel "Einigkeit" Waldprechtsweier gearbeitet und viele erfolgreiche Konzerte aufgeführt. Gatsenbilder wohnt in Karlsruhe. Eigenen Angaben zufolge legt sie in Chorproben großen Wert auf Stimmbildung, korrekte Interpretation gemäß der Epoche der jeweiligen Komposition und nicht zuletzt auf ein ausgewogenes Klangbild.

Wann das Publikum in Elchesheim-Illingen bei einem Konzert erfahren darf, wie diese Kriterien zum Ausdruck kommen, steht noch nicht fest. Die wöchentlichen Singstunden laufen gut, die Chemie scheint zu stimmen. Die Liaison mit der neuen Frau am Pult hat vielversprechend begonnen. Die Männer scheinen zufrieden.