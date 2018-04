Hauraton gibt klares Bekenntnis zur Region ab

Möglich wird dies durch den Kauf einer direkt ans Werksgelände angrenzenden Fläche entlang der B3, die in Gemeindehand war. Der Knackpunkt: Sie ist eigentlich als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche ausgewiesen. Schon vor einigen Jahren habe sich der Entwässerungsspezialist Hauraton, der seit zehn Jahren neben dem Rastatter Hauptsitz auch einen Produktions- und Logistikstandort in Ötigheim hat, an die Gemeinde gewandt, weil die Flächen nicht ausreichten. "In zahlreichen Gesprächen haben wir schließlich eine Lösung gefunden", so der Ötigheimer Bürgermeister Frank Kiefer. Diese sieht vor, die Ausgleichsfläche zu verlegen. Stattdessen soll nun entlang der B3 eine einseitige Baumreihe als Allee angelegt werden. Zusätzlich werden entlang der B36-alt auf Ötigheimer Gemarkung ebenfalls eine Allee angelegt und die nötigen Ausgleichsflächen so geschaffen. Die Grundlage für diese Lösung ist die Zusammenlegung dreier Bebauungspläne.

Doch auch die Stadt Rastatt hat ihren Teil dazu beigetragen, das Unternehmen in der Region zu halten. Sie hat mit Ötigheim und der Firma Hauraton eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen: Darin verpflichten sich die beiden Kommunen, die Steuerlast mit einem anderen Schlüssel als üblich zu verteilen. Sprich: Rastatt, wo Hauraton ja seinen Hauptsitz hat und den größten Batzen Gewerbesteuer zahlt, gibt etwas davon an Ötigheim ab, wo die Firma die meiste Fläche beansprucht. Zu den genauen Details der Vereinbarung dürfe man nichts Genaueres sagen - aus rechtlichen Gründen. "Wir sind aber sehr froh, dass wir dies gemeinsam hinbekommen haben und so Standortsicherheit für Hauraton schaffen konnten", lobte der Rastatter OB Hans Jürgen Pütsch die interkommunale Zusammenarbeit.

Das Unternehmen verpflichtet sich im Vertrag, seine Ötigheimer Standortfläche zu erweitern, der Bauantrag für eine neue Halle soll noch in diesem Jahr gestellt werden.

Geschäftsführer Marcus Reuter kann es kaum erwarten, damit loszulegen: In diesem Jahr habe Hauraton die beiden größten Aufträge der Firmengeschichte an Land gezogen - die Entwässerung der sich im Bau befindlichen Flughäfen in Istanbul und Mexico City. "Allerdings fehlt es uns hier einfach an Lagerfläche. Wir mussten die Aufträge deshalb über unseren Standort in Polen abwickeln, worüber wir nicht glücklich sind", so Reuter. Insgesamt hat Hauraton in Deutschland 220 Mitarbeiter - 120 in Rastatt, 100 in Ötigheim, weitere 150 gibt es an den verschiedenen internationen Vertriebsstandorten.

Montiert wird in Ötigheim. Während alles, was mit Beton zu tun hat, auch dort hergestellt wird, werden die Entwässerungsrinnen aus Kunststoff von Fremdfirmen gefertigt (nach Hauraton-Designs) und in Ötigheim montiert sowie für den Versand vorbereitet. Lediglich 20 Mitarbeiter in der Region sind für diese Montage und die Fertigung zuständig, die restlichen 200 arbeiten im Vertrieb, der laut Reuter und dem Ötigheimer Werksleiter Michael Schenk auch das Alleinstellungsmerkmal des Mittelständlers ist.

Durch die Erweiterung seien die Voraussetzungen für das weitere Wachstum des Unternehmens gewährleistet - in den vergangenen drei Jahren wurden 15 bis 20 neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen, mit der Erweiterung sollen es mehr werden. Ob diese dann in Rastatt oder Ötigheim angesiedelt werden, lässt Reuter offen: "Wir sehen uns als Unternehmen in der Region und haben zwei Herzen. Eins in Rastatt und eins in Ötigheim."