Bekenntnis zu mehr Bürgerbeteiligung

Iffezheim - "Die Tatsache, dass ich jetzt hier stehe, macht mich wirklich glücklich", sagt Christian Schmid nach seiner Vereidigung zum Bürgermeister mit Rührung in der Stimme. Die Iffezheimer Festhalle ist proppenvoll. 58,5 Prozent der Wähler hatten dem 31-Jährigen am 28. Januar ihre Stimme gegeben.

Bürgermeister-Stellvertreterin Andrea Winkler hebt in ihrer Ansprache Schmids "bescheidene und respektvolle Freude" am Wahlabend hervor und appelliert an den frischgebackenen Rathauschef, selbstkritisch zu bleiben. "Ihnen steht eine kluge, besonnene und hübsche Frau zur Seite und Ihre Familie. Sie werden verhindern, dass das Amt Ihre Ehrlichkeit verbiegt", zeigt sich Winkler überzeugt. Sie überreicht Schmid im Namen des Gemeinderats die gesammelten Werke von Wilhelm Busch.

Dann tritt Landrat Jürgen Bäuerle ans Rednerpult, der feststellt, dass der Generationenwechsel in der Bürgermeisterrunde des Landkreises "richtig gut gelingt". Mit dem guten Wahlergebnis hätten die Iffezheimer sicherlich auch Schmids bisherige Arbeit als Hauptamtsleiter honoriert, urteilt der Kreis-Chef. "Peter Werler war ein idealer Bürgermeister und Christian Schmid wird es auch sein", so Bäuerle. Schmids Ehefrau Nicole sei eine "geschätzte Mitarbeiterin im Landratsamt mit besten Voraussetzungen als Bürgermeisterfrau", meint der Landrat mit einem Augenzwinkern. "Bürgermeister zu sein, ist ein Traumberuf", sagt Bäuerle, der einst im Bühlertäler Rathaus auf dem Chefsessel saß. Er lädt Schmid ein, die Bürgermeisterelf und den Bürgermeisterchor zu verstärken, bevor er ihm die zweibändige Landkreis-Beschreibung überreicht.

Manfred Weber, Vorsitzender der Freien-Wähler-Fraktion, nimmt die Vereidigung von Christian Schmid vor. Kaum hat dieser den letzten Satz gesprochen, brandet kräftiger und anhaltender Applaus in der Halle auf. "Ich wünsche Ihnen Kraft, Standfestigkeit und Weitblick sowie das notwendige Maß an Glück", gibt Weber dem neuen Bürgermeister auf den Weg, der anschließend ans Mikrofon tritt. Er wolle ein Bürgermeister für alle Iffezheimer sein, also auch für diejenigen, die ihn nicht gewählt haben, betont er: "Wir alle sollten uns bewusst sein, dass Vertrauen, Miteinander und Zusammenarbeit möglich sind, wenn wir uns alle hier als ein Team verstehen", betont der 31-Jährige. Zu seinem Stil gehörten "Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, Offenheit, Höflichkeit sowie sachorientierte und dienstleistungsorientierte Rathausarbeit".

Schmid skizziert Handlungsfelder, die ihm wichtig sind: Bürgernähe und Bürgerbeteiligung, ein offenes Rathaus, das kompetent und schnell auf Anliegen der Bürger reagiert sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat. Die Anregungen und Kritikpunkte, die er im Wahlkampf gesammelt habe, gingen nicht verloren, er werde sie ebenso wie die zwölf Punkte seines Wahlprogramms "sukzessive prüfen und angehen", verspricht er. Die Verkehrssicherheit stehe ganz oben, unterstreicht Schmid. Die Iffezheimer quittieren mit lautstarkem Beifall die Antrittsrede des neuen Bürgermeisters, der zum Umtrunk einlädt.

Die musikalische Umrahmung des Abends liegt in den Händen des Fanfarenzugs Iffezheim, des Frauenchors Chorissima und des Musikvereins, deren Beiträge mit kräftigem Applaus honoriert werden.