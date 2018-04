Grundstein gelegt Muggensturm (hli) - Das weltweit größte Distributionszentrum des Kosmetikkonzerns L'Oreal, das im Muggensturmer Industriegebiet auf einem 17 Hektar großen Areal entsteht, nimmt langsam Form an. Bei der Grundsteinlegung gestern Mittag war die Dimension des Gebäudes schon zu erahnen. Auch für L'Oreal sei der Bau "etwas ganz Besonderes", betonte L'Oreal-Deutschland-Geschäftsführer Fabrice Megarbane. "In Muggensturm hat alles gepasst", blickte Klemens Gschwandtner, Director of Operations DACH, auf die Standortsuche im Jahr 2015 zurück. (hli) - Das weltweit größte Distributionszentrum des Kosmetikkonzerns L'Oreal, das im Muggensturmer Industriegebiet auf einem 17 Hektar großen Areal entsteht, nimmt langsam Form an. Bei der Grundsteinlegung gestern Mittag war die Dimension des Gebäudes schon zu erahnen. Auch für L'Oreal sei der Bau "etwas ganz Besonderes", betonte L'Oreal-Deutschland-Geschäftsführer Fabrice Megarbane. "In Muggensturm hat alles gepasst", blickte Klemens Gschwandtner, Director of Operations DACH, auf die Standortsuche im Jahr 2015 zurück. In dem Distributionszentrum wird es Produkte aus drei Geschäftsbereichen geben: der Sparte Drogerie und Supermarkt, für Apotheken und Frisöre. Diese Produkte werden von Muggensturm aus an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz geliefert. Auch ein Teil der Verwaltung wird künftig in Muggensturm arbeiten, Büros wird es aber keine geben, sondern einen "offenen Bereich, in dem alle Arbeitsplätze gleich gestaltet werden", kündigte Gschwandtner an. Zudem stellte er eine Kooperation mit der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal vor: Mitarbeiter der Murgtalwerkstätten werden sich nach Fertigstellung des Gebäudes Anfang 2019 um die Pflege der Grünanlagen kümmern. Der Erste Landesbeamte Dr. Jörg Peter vom Landratsamt Rastatt befand: Alle hätten einen guten Job gemacht, um den engen Zeitrahmen für das Projekt einzuhalten. Im Landkreis arbeite man gut mit der Wirtschaft zusammen, doch auch weitere Belange müsse man im Auge behalten, spielte er auf Verkehrssituation, Umweltschutz und Flächenversiegelung an. Bürgermeister Dietmar Späth unterstrich, Muggensturm habe anderen kleinen Gemeinden gezeigt, dass die Ansiedlung eines solch großen Unternehmens klappen könne. Entwickler ist die Firma Prologis. Thomas Karmann, der die Aktivitäten von Prologis in Deutschland leitet, hob die Nachhaltigkeit des Gebäudes hervor, das unter anderem CO2-neutral sei und auf dem teilweise begrünten Dach der Feldlerche ein neues Zuhause bieten soll. Investiert hat die Firma einen Betrag in hoher zweistelliger Millionenhöhe. Erste Teile des Gebäudes sollen im Herbst fertig sein.

