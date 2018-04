" Neue Form des Zusammenlebens"

Bühl

Feuerwehrhaus nimmt Gestalt an Bühl (sie) - Der Rohbau ist fast vollendet: Die Arbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus West in Balzhofen liegen im Zeitplan. Das Richtfest ist für den 17. Mai terminiert. Die drei Abteilungen Balzhofen, Vimbuch und Oberweier werden voraussichtlich Anfang 2019 einziehen (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Der Rohbau ist fast vollendet: Die Arbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus West in Balzhofen liegen im Zeitplan. Das Richtfest ist für den 17. Mai terminiert. Die drei Abteilungen Balzhofen, Vimbuch und Oberweier werden voraussichtlich Anfang 2019 einziehen (Foto: sie). » - Mehr

Karlsruhe

Bürokomplex am Hauptbahnhof Karlsruhe (win) - Auf einem Areal südlich des Karlsruher Hauptbahnhofs entsteht ein Bürokomplex mit 62 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Dort können künftig bis zu 1 700 Menschen arbeiten. Gestern war Grundsteinlegung für das 142-Millionen-Euro-Projekt (Foto: W. Heck). » Weitersagen (win) - Auf einem Areal südlich des Karlsruher Hauptbahnhofs entsteht ein Bürokomplex mit 62 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Dort können künftig bis zu 1 700 Menschen arbeiten. Gestern war Grundsteinlegung für das 142-Millionen-Euro-Projekt (Foto: W. Heck). » - Mehr

Rastatt

Restaurant krönt Möbelhaus Rastatt (ema) - Im vierten Quartal dieses Jahres will das Familienunternehmen Ehrmann sein Einrichtungshaus an der Ecke Rauentaler Straße/Baulandstraße in Rastatt eröffnen (Foto: ema). Auf der obersten Etage wird ein Restaurant mit mehr als 200 Sitzplätzen entstehen. » Weitersagen (ema) - Im vierten Quartal dieses Jahres will das Familienunternehmen Ehrmann sein Einrichtungshaus an der Ecke Rauentaler Straße/Baulandstraße in Rastatt eröffnen (Foto: ema). Auf der obersten Etage wird ein Restaurant mit mehr als 200 Sitzplätzen entstehen. » - Mehr