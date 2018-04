Manege frei für den "Zirkus Alberti"

Muggensturm - Sie jonglieren mit Fackeln, vollführen Kunststücke am Trapez, schlagen dicke Backsteine durch oder bilden eine große Menschenpyramide. Manege frei beim "Zirkus Alberti" für die rund 240 Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule, für die sich in diesen Tagen alles um das Thema Zirkus dreht. Während ihrer Projektwoche ist seit vergangenem Montag die Zirkustruppe "Mixtura Unica" aus Freiburg zu Besuch und bereitet die Akteure auf das große Finale am morgigen Freitag vor. Dann werden nämlich die einstudierten Elemente im Rahmen zweier Vorführungen (15 und 18 Uhr) in der Sporthalle der Grundschule der Öffentlichkeit präsentiert.

"Es ist ganz großartig mit anzusehen, wie sich die Schüler am Projekt beteiligen. Besonders die Fortschritte, die sie jeden Tag machen, sind toll", erklärt Schulleiter Johannes Hermann. Dafür rückte der Rektor gerne in den Hintergrund und übergab das Zepter an die Zirkuspädagogen. So haben seit Montag Christoph Eichler, Dirk Maibauer und Norbert Runge das Sagen. Angereist mit Zirkusgegenständen, Kostümen, Musik und Unterrichtsmaterial für die Gruppenleiter machten sich die drei Pädagogen auf den Weg. "Ohne Leistungsdruck können sich die individuellen Fähigkeiten der Beteiligten entfalten, und die Lust am Lernen sowie der Spaß an der Bewegung kann wachsen", beschreibt "Mixtura Unica" den Grundgedanken des Projekts.

In 20 unterschiedlichen Spezialistengruppen erlernen die Grundschüler ihre Elemente: Akrobatik mit Leitern, Fakir mit Feuer oder der Stockkampf sind im Angebot, aber auch an den üblichen Clown- und Zauberer-Nummern probieren sich die Schüler. Angeleitet werden sie sowohl von den Pädagogen als auch von ihren Lehrern und vielen Freiwilligen wie Eltern oder ehemaligen Lehrern. "Ohne die wäre das Projekt nicht umsetzbar. Die Bereitschaft ermöglicht uns das Ganze überhaupt erst. Eine große Unterstützung ist für uns auch der Freundeskreis der Schule, der uns im Vorfeld viel Arbeit abgenommen hat", richtet Hermann lobende Worte an die Helfer.

Bereits Anfang Februar besuchten "Mixtura Unica" erstmals die Grundschule. Dabei stellten sie sich vor und machten den Schülern Lust auf mehr. Danach gaben die Kinder ihre Gruppenwünsche ab, so dass das Lehrerkollegium eine Einteilung vornehmen konnte. Durch die nachhaltigen positiven Eindrücke über das Zirkusprojekt konnten die Osterferien deshalb eigentlich nicht schnell genug vorüber gehen. Die Spannung am ersten Tag nach der freien Zeit war bei den Kindern besonders groß.

"Ich bin in der Parkour-Gruppe. Wir betätigen uns die ganze Woche sportlich. Das macht richtig Spaß. Ein bisschen aufgeregt bin ich vor dem Auftritt aber schon", erzählt Viertklässler Lias. Dass die Anspannung vor dem großen Finale durchaus berechtig ist, ist der Tatsache geschuldet, dass pro Vorstellung jeweils knapp 500 Zuschauer vor Ort sein werden. "Es gibt noch ein paar Restkarten. Auf jeden Fall ist es aber sehr schön, dass die Veranstaltung auf großes Interesse stößt", beschreibt Herrmann. Dann werden nämlich Verwandte und Bekannte in 90 Minuten pro Vorführung "voll auf ihre Kosten kommen".

Dass ein solches Projekt viel Vorbereitung und Arbeit im Hintergrund benötigt, bestätigt der Schulleiter: "Vor knapp zwei Jahren haben wir die Gruppe gebucht, da sie sonst immer ausgebucht waren. Seit Juni 2017 laufen die Vorbereitungen für die Woche, für die zum großen Teil ein sechsköpfiges Gremium bestehend aus Lehrern, Eltern und Gemeindemitarbeitern verantwortlich ist." Somit geht mit dem Höhepunkt der Zirkusaufführungen ein großes Erlebnis für Jung und Alt zu Ende. Was bleibt, ist sich Hermann sicher: "Viele Erkenntnisse und die neuerlernten Kunststücke."