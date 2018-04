Todesurteile im Rastatter Schloss

Die französische Militärverwaltung richtete das Tribunal Général ein, das am 17. April 1946 seine Arbeit aufnahm und rund 20 große Strafverfahren mit mehr als 2000 Angeklagten behandelte. Es fungierte für den Bereich der französischen Besatzungszone und beendete im März 1956 seine Arbeit. Behandelt wurden Anklagen wegen Kriegsverbrechen, wegen Verbrechen gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit. Todesurteile wurden nur bis 1950 ausgesprochen und vollstreckt.

Für französische Militärprozessakten besteht eine 100-jährige Sperrfrist, was Recherchen erschwert: "Ich habe zweimal das Archiv in Paris angeschrieben, aber nie eine Antwort erhalten", berichtet Eva-Maria Eberle, die Lesern des Badischen Tagblatts dank ihrer Artikel und Serien zu historischen Themen ein Begriff ist. Die Heimatzeitung war für sie eine wichtige Quelle, daneben recherchierte sie unter anderem im Staatsarchiv Freiburg, im Generallandesarchiv Karlsruhe und natürlich auch im Kreisarchiv - allerdings nicht während ihrer Arbeitszeit, wie sie betont.

Drei Jahre lang hat die Heimatforscherin in ihrer Freizeit nicht nur in Archiven alte Dokumente gewälzt und im Internet nach Informationen gesucht, sie hat auch viele der Konzentrationslager und sonstige Lager besucht, deren Leiter und Personal sich vor den französischen Militärrichtern verantworten mussten: "Ich kann nur über etwas schreiben, wenn ich an Ort und Stelle gewesen bin", sagt Eberle. Und so beschreibt sie in ihrem Buch zehn Exkursionen zu Orten des Geschehens, die auch historisch Interessierte nachvollziehen können.

Des Weiteren hat die Autorin alle Friedhöfe im Kreis aufgesucht, auf denen hingerichtete Kriegsverbrecher bestattet wurden. Am Ende des 265 Seiten umfassenden Werks findet sich nicht nur eine Namensliste der 61 hingerichteten Verurteilten, sondern auch deren Funktion in den jeweiligen Lagern ebenso wie Hinrichtungsart und -ort. Diese detaillierte Darstellung gebe es bislang in keiner Publikation, verdeutlicht die Autorin.

Eigentlich wollte die Hügelsheimerin bereits vor zwei Jahren ihr Buch veröffentlichen und war mit dem Badner-Buch-Verlag auch schon einig geworden, doch dann habe dieser Insolvenz anmelden müssen, so Eberle. Also machte sich Eva-Maria Eberle auf die Suche nach weiteren Verlagen, die zwar allesamt Interesse bekundet hätten, jedoch gab es im Hinblick auf die Konditionen keine Einigung. Schließlich stieß sie auf Roland Klöpfer vom gleichnamigen Verlag in Ottersweier. Rasch wurde man sich einig und besiegelte das Geschäft per Handschlag: "Das Risiko ist überschaubar. Ich werde zwar nicht reich mit der Nummer, aber mir als Verleger macht es Freude, mal wieder ein Buch zu verlegen", erläutert Klöpfer, der auch das Buch vertreibt. Die Erstauflage umfasst 150 Exemplare, bei weiterem Bedarf werde einfach nachgedruckt, erläutert er.

Eine offizielle Präsentation des Buchs ist nicht geplant, im Rahmen der Lesearena im Alten Rathaus von Gernsbach am heutigen Donnerstag, 12. April, um 19 Uhr wird es erstmals zu kaufen sein, informiert Klöpfer. Er zeigt sich zuversichtlich, dass das Werk trotz des Preises von 59,50 Euro seine Abnehmer findet.

Eva-Maria Eberle ist erleichtert, dass sie nun nach insgesamt fünf Jahren endlich die Früchte ihrer Arbeit in den Händen halten kann. Sie bedankt sich beim Historischen Verein Rastatt, der das Projekt mit einem Druckkostenzuschuss von 1000 Euro unterstützt hat. Jetzt brauche sie erst mal eine Pause, betont die Autorin. Doch wer sie kennt, der weiß, dass diese Pause nicht allzu lange sein wird...

www.buch-kloepfer.de