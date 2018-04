Neuer Blick auf "Hamlet"

Rastatt - Es gibt wohl kaum ein bekannteres Theaterstück als Shakespeares "Hamlet". Doch was geschieht, wenn aus Prinz Hamlet die furchtlose Prinzessin Hamlet wird? Wie sähe das Stück mit vertauschten männlichen und weiblichen Rollen aus? Dieser Frage ging das Phoenixtheater auf die Spur und präsentierte das Ergebnis unter der Leitung von Jacqueline Frittel am Mittwochabend in der Reithalle. Entstanden ist ein Stück, das mit seiner gewaltigen und außergewöhnlichen Inszenierung die Zuschauer fesselt.

Beim Eintreten in den Theatersaal fällt der Blick zuerst auf einen großen goldenen Thron, der mit Schlangenköpfen verziert ist und auf einer Erhöhung steht. Das Bühnenbild wirkt durch schwarze Vorhänge unheimlich. Auf dem Boden liegendes Laub vollendet die düstere Atmosphäre.

Die vielseitige Inszenierung bietet immer wieder Momente zum Mitfiebern, Lachen und Schaudern. Bereits in der ersten Szene schrickt das Publikum zusammen, als unter einem Berg von Laub eine Hand emporschnellt und der Geist der alten Königin von Dänemark (Lea Oestreicher), Hamlets Mutter, zu virtuosem Chorgesang erscheint. Mit zerrissenen Kleidern und langen Ketten versetzt sie die Soldaten (Niclas Findling, Julia Weihrauch, Zazou Hassouna) in Angst und Schrecken. Prinzessin Hamlet (Dominique Frittel) erfährt von dem Geist, dass ihre Tante Claudia (Anna Lutz) die alte Königin ermordet hatte, um an Seite des Königs Gertrus (Giuseppe Panarisi) das Land zu regieren. Hamlet schwört, Rache an der neuen Königin zu nehmen. Diese schickt die Prinzessin jedoch nach England, wo Hamlet umgebracht werden soll. Nachdem Hamlets Liebhaber Ophelio (Tamino Weingärtner) von ihrer Abreise erfährt, bringt er sich mit gebrochenem Herzen um. Das Stück bietet auch humorvolle Szenen: So philosophieren zwei Totengräber, die Ophelios Leiche vergraben, über das Thema Selbstmord und fangen plötzlich an das Lied "Der ewige Kreis" aus dem Film "Der König der Löwen" zu singen. Zahlreiche Musikeinspielungen unterstreichen die jeweilige Stimmung in den Szenen.

Neben der kreativen Inszenierung ist die herausragende Leistung der jungen Schauspieler bemerkenswert. Jeder der zahlreichen Figuren hat seinen ganz eigenen Charakter: Hamlets Tante Claudia überzeugt als kaltblütige Herrscherin. Publikumsliebling ist die Figur des königlichen Beraters Polonius (Florian Klingenberg). Mit seinem blauen Schal und Hut aus Pailletten erscheint er als echter Paradiesvogel. Durch seine übertrieben humorvolle Art bringt er die Zuschauer immer wieder zum Lachen. Auch Hamlets Studienfreunde Güldenstern (Mia Schneider) und Rosenkranz (Obaidullah Rasooly) kommen sehr gut beim Publikum an. Über allen steht jedoch Prinzessin Hamlet, die Gerechtigkeit verlangt. Mit ihrem furchtlosen und tollkühnen Charakter ist sie die perfekte Heldin des Stücks. Bei den zahlreichen Monologen zeigt sich die Prinzessin von ihrer emotionalen Seite: Ganz alleine inmitten der großen Bühne hält sie das weltberühmte Gedankengespräch "Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage".

Nachdem Laerta (Carolin Knapp), die Schwester von Ophelio, vom Selbstmord ihres Bruders erfährt, möchte sie Rache an Hamlet nehmen und fordert die Prinzessin zu einem Duellkampf heraus. Hamlet, die nach einem Schiffsbruch wieder nach Dänemark gelangte, nimmt die Herausforderung an und ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Dank einer Broschüre, in der die Figuren und der Plot ausführlich vorgestellt werden, kann man der Geschichte sehr gut folgen. Das Stück eignet sich somit auch für Zuschauer, die sich noch nicht mit der Geschichte Hamlets befasst haben.

Das Besondere an der Inszenierung sind die Liebesbeziehungen zwischen den Charakteren, die sehr intensiv und lustvoll dargestellt werden. Auffallend ist, dass die weiblichen Figuren den dominanten Teil in der Beziehung übernehmen. So kontrolliert Königin Claudia ihren Gatten, der sich ihren Wünschen beugt. Auch Hamlet dominiert ihren Liebhaber Ophelio, indem sie ihn zurückweist. Die vertauschten männlichen und weiblichen Rollen wirken dabei nie verwirrend. Ganz im Gegenteil: Gerade durch die weibliche Besetzung der Hauptrollen erhält das Stück eine unglaubliche Dynamik, die den Zuschauer mitreißt.

Weitere Aufführrungen finden am 13., 14., 18., 19., 20. und 21. April in der Reithalle Rastatt statt. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn der Aufführung ist um 19.30 Uhr.