Jedem Roman liegen wahre Begebenheiten zugrunde

Schnell werden ihre Hobbys zum Gesprächsthema und dabei gerät sie regelrecht ins Schwärmen. "Es packt mich einfach immer mehr. Besonders das Schreiben will ich weiter ausbauen", schildert Tlaskal, die mittlerweile an ihrem Schreibtisch Platz genommen hat. Auf dem Tisch vor ihr liegen drei Bücher. Autorin dieser Veröffentlichungen: Christel Tlaskal. Sogenannte Reise-Romane, wie sie die Gattung ihrer Bücher nennt. Eine Mischung aus dem Kennenlernen anderer Länder und dem Verfassen von Texten darüber. Jeder Publikation liegen dabei wahre Begebenheiten zugrunde, betont sie. "Unter anderem die Landschaften, die ich beschreibe, stimmen eins zu eins. Das habe ich selbst so erlebt. Die Charaktere und Geschichten zu ihnen sind hinzugefügt." So schildert die Autorin in "Mindestens bis ans Ende der Welt" wie eine zwölfköpfige Reisegruppe unterwegs in Neuseeland ist, verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen und miteinander umgehen. Wenn sie von dem im vergangenen Dezember erschienenen Roman berichtet, wirkt sie fast schon ein wenig aufgeregt. Positiv aufgeregt allerdings. Es ist ihr anzumerken, dass dieses Buch etwas Besonderes für sie bedeutet. "Bei meiner Neuseeland-Reise 2012, von der der Roman handelt, habe ich meinen Mann fürs Leben kennengelernt", erzählt sie. Seit 2014 lebt die Sonderpädagogin mit ihm in Rastatt.

Folglich nimmt deshalb auch Romantik in ihren Büchern einen Platz ein. Selbst sagt sie über diese drei Stücke: "Meine Romane sind keine Liebesromane, aber Romantik kommt nicht zu kurz. Keine Thriller, aber so spannend, wie das Leben eben ist. Keine Reiseführer, aber sie erzählen von Ländern und wollen Fernweh locken. Keine Ratgeber, aber wollen Mut machen, Vertrauen und Glauben zu wagen, sich selbst und Gott kennenzulernen. Keine Biografie, aber alle werden durch eigene Erlebnisse inspiriert. Einfach von allem etwas." Selbsterklärend ist da schon fast der Titel "Schottlandreise zu dritt" (2012). Weniger die Reise in ein anderes Land als vielmehr eine Reise durch das eigene Leben wird in "Post von Philipp" (2017) geschildert.

Tlaskal versuche, mit den Büchern Menschen zu erreichen, die gerne reisen, sich für das zwischenmenschliche interessieren und die Wunder des Alltags wahrnehmen wollen. "Ich probiere, die Bücher lebendig werden zu lassen durch das Schreiben. Dabei sind meine Fotos eine wichtige Unterstützung, um meine Gedanken besser in Wörter umzusetzen", erklärt sie ihre Arbeitsweise, dreht sich um und zeigt dabei auf die Bilder an der Wand. Auch in Zukunft will Tlaskal weitere Reisen und Aufnahmen machen. "Ich habe schon Ideen. Sowohl für die nächsten Reisen, als auch für weitere Bücher, die ich gerne schreiben würde", bestätigt sie, ohne überlegen zu müssen.

Impressionen und Eindrücke ihrer Neuseeland-Reise präsentiert sie heute (17.30 bis 19 Uhr) mit einer Lesung und einem Bildervortrag zu "Mindestens bis ans Ende der Welt" in der Buchhandlung "Wortwerke", Lyzeumstraße 5.

www.christeltlaskalautorin.wordpress.com