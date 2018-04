Große Lösung fürs Kombibad

Damit wird das gesamte Kombibad um einiges größer als die einst anvisierten 2300 Quadratmeter Wasserfläche.

Die Verwaltung war mit dem Vorschlag 2600 Quadratmeter und sechs 50-Meter-Bahnen in die Sitzung gegangen. Tatsächlich erlebten die rund 35 Besucher in der Reithalle nochmals ein Ringen um diese Frage. Wie angekündigt, brachte SPD-Fraktionschef Joachim Fischer den Antrag zum Erhalt des bestehenden Sportschwimmerbeckens, "so wie es steht und liegt" und der dadurch bedingten Erhöhung der Gesamtwasserfläche ein. FuR-Stadtrat Werner Bartel "konterte" daraufhin mit einem weiteren Antrag: Das Schwimmerbecken solle dann aber so konzipiert werden, dass es bei Bedarf zur Hälfte den Nichtschwimmern zugeteilt werden kann, weil insgesamt im Kombibad ansonsten ein "krasses Missverhältnis" in der Wasserverteilung zugunsten der Schwimmer entstehen würde. Nachdem die SPD im Zuge der Debatte ihren Antrag auf die Acht-Bahnen-Frage reduzierte und auf die bestehende Form verzichtete, konnte FuR mitgehen: Mit 23 Ja-Stimmen (SPD, FW, Grüne, FuR, FDP) bei 16 Gegenstimmen der CDU wurde die Größe festgelegt. Die Union hätte sechs Bahnen für ausreichend gehalten. Im Anschluss votierten 33 Räte gegen zwei Neinstimmen und drei Enthaltungen aus den Reihen der SPD für die Teilung des Beckens im Bedarfsfall. In den Augen der Jugenddelegation, für die Kerstin Knödler im Zuge der Jugendbeteiligung sprach, schien die Schwimmerbeckenfrage indes nicht so wichtig (ein "Prestigeobjekt") wie Erlebnis-Elemente oder ein großes Nichtschwimmerbecken. Einstimmigkeit herrschte über die Fraktionen hinweg in Sachen Hallenbad, das eine wesentliche Verbesserung und einen Fortschritt gegenüber dem Ist-Zustand bedeute.

In Sachen Sauna legte sich der Rat bei acht Enthaltungen der SPD auf den kleineren Betriebstyp für rund 50 Tagesgäste mit Option auf Erweiterung fest. Unumstritten - bei einer Enthaltung des Niederbühler Ortsvorstehers Klaus Föry (FW) - fiel die nur noch als Formsache angesehene Entscheidung für den Standort Schwalbenrain aus. Föry beklagte, dass noch keine Lösung für die verkehrliche Anbindung - weder Rettungs- noch Bus- oder Schwerlastverkehr - vorliegt. Bis das Kombibad steht, werden nach OB Hans Jürgen Pütsch wohl noch vier bis sechs Jahre ins Land ziehen (weiterer Bericht folgt).