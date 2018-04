Fachkräftemangel sorgt für kontroverse Diskussion

Hügelsheim - Wie sieht die Arbeit in den katholischen Kindergärten in den kommenden Jahren aus? Diese Frage diskutierten rund 100 Erzieherinnen am Donnerstagabend bei einer außergewöhnlichen Mitgliederversammlung des Verbands "Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder" (KTK) in den Räumen der Kirchengemeinde St. Laurentius in Hügelsheim.

KTK-Bundesgeschäftsführer Frank Jansen beleuchtete in seinem Referat unter dem Motto "Der Verantwortung gerecht werden - das ganze Orchester zum Klingen bringen" die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche von Kindertagesstätten in Deutschland. Deren Zahl ist nach den Pisa-Studien aus den Jahren 2003 und 2004 von damals rund 48200 auf heute mehr als 54500 gestiegen. Dabei hat sich vor allem die Zahl der Kinder unter drei Jahren auf nun rund 600000 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig wurden 251000 neue Arbeitsplätze für staatlich anerkannte Erzieherinnen geschaffen. "Heute sprechen wir von einem Fachkräftemangel an Erzieherinnen", berichtete Frank Jansen und fügte hinzu, dass bis zum Jahr 2026 rund 200000 weitere Fachkräfte in den Kindertagesstätten benötigt werden. Die Kindergartenleiterinnen vor Ort merken dies schon heute und machten ihrem Ärger über fehlendes Personal Luft. Denn allen ist klar: Die Arbeit der Erzieherinnen ist enorm wichtig für die Bildungsbiografie von Kindern.

Kontrovers diskutiert wurde die Frage, wie dem Fachkräftemangel zu begegnen ist. Frank Jansen sprach sich in einer dem Referat folgenden Diskussionsrunde dafür aus, auch Quereinsteiger in die Kindertagesstätten zu holen. "Ich denke vor allem an Handwerker, denen der Umgang mit Kindern Spaß macht", sagte er zur Idee von multiprofessionellen Teams in den Kindertagesstätten. Der KTK will damit eine Debatte anstoßen. Während viele Erzieherinnen diese Diskussion kritisch sehen, sprach sich die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Raphael in Plittersdorf, Nadja Weiler, für fachfremde Mitarbeiter in Kindertagesstätten aus. Als Voraussetzung dafür sieht sie allerdings, dass die neuen Kollegen es aushalten müssten, dass die Kinder frei sind, die ihnen gestellte Aufgabe zu bewerkstelligen. "Das wird für manchen sicher nicht einfach werden", so Weiler.

Zahlreiche Teilnehmer der Diskussionsrunde sprachen sich dafür aus, dass die Kindertagesstätten nicht verschult werden. "Die Kinder brauchen Freiräume und die sollen sie bei uns bekommen", so Frank Jansen, der für gruppenoffene Kindertagesstätten plädierte und sich deutlich gegen externe Zusatzangebote positionierte, die von den Eltern bezahlt werden müssen: "Solche Angebote haben in unseren Kindertagesstätten nichts zu suchen, denn sie grenzen finanziell schwächere Familien und deren Kinder bewusst aus", sagte er.

Deutliche Worte fand der KTK-Bundesgeschäftsführer, als es um die Integration von Flüchtlingskindern in den Kindertagesstätten ging: "Wir brauchen nicht über Kinderrechte sprechen, wenn wir uns nicht für Kinder engagieren, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen", sagte er und unterstrich, dass es keine Flüchtlingskrise gebe, sondern eine humanitäre Verantwortung, der Deutschland nachzukommen habe.

Lebhaft diskutiert wurde die Frage, wie viel Zeit für die Leitung eines Kindergartens zur Verfügung steht. Denn viele Teilnehmer waren sich einig: Die immer stärker wachsende Aufgabenpalette ist mit der aktuell zur Verfügung stehenden Leitungszeit nicht zu bewerkstelligen. "Wir sind alle für mehr Leitungszeit, diese muss aber auch finanziert werden", sagte Baden-Badens Sozialbürgermeister Roland Kaiser, während die Kita-Referatsleiterin im Landesjugendamt Baden-Württemberg, Evelyn Samara, die zeitliche Ausstattung der Kindergartenleiterinnen für ihre Aufgabe als "Baustelle" bezeichnete.

Der Leiter der Bühler Verrechnungsstelle, Martin Müller, sprach sich für eine vollständige Freistellung der Leiterinnen von der Gruppenarbeit ab einer sechsgruppigen Kindertagesstätte aus.