"Der Zug ist abgefahren"

Durmersheim - Sogar die Straßennamen für das Baugebiet, das am südlichen Ortsrand von Durmersheim entstehen sollte, stehen schon fest. Sie wurden vor fünf Monaten vom Gemeinderat bestimmt. Der Bebauungsplan liegt rechtskräftig schon seit mehreren Jahren in der Schublade. Die Realisierung des Wohngebiets scheiterte am Widerstand einer Erbengemeinschaft. Das war noch vor einem Jahr der Stand der Dinge (wir berichteten). Inzwischen aber haben die Verweigerer ihre Blockade aufgegeben. Diese Information sei "richtig" bestätigte Bürgermeister Andreas Augustin am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Wohngebiet bleibt seinen Worten zufolge trotzdem in weiter Ferne.

Nach den Schwierigkeiten mit den Grundbesitzern hat der Gemeinderat im vorigen Jahr die gesetzliche Umlegung ausschließlich jener Teilflächen beschlossen, die an der Hauptstraße für die Ansiedlung eines Einkaufsmarkts benötigt werden. In der vergangenen Woche wurde der Umlegungsplan förmlich bekanntgemacht. Er kann im Rathaus eingesehen werden. Seit der Einleitung des Verfahrens seien keine Einwände geltend gemacht worden, hofft Augustin auf eine rasche Durchführung. Sofern sich keine Komplikationen ergeben, ist seiner Einschätzung nach mit einer Dauer von etwa einem Vierteljahr zu rechnen. Der Bau des Einkaufsmarkts könne dann "zügig" vonstatten gehen, meinte Augustin. Wie mehrfach berichtet, soll sich eine Discounterkette niederlassen,

Die vor einiger Zeit geäußerte Absicht, daneben auch einen Bio-Markt anzusiedeln, scheint mittlerweile mit dicken Fragezeichen behaftet. Der Bürgermeister gab zu erkennen, dass diesem Projekt kaum noch Chancen eingeräumt werden. Der Bio-Markt sei "eine Idee von mir" gewesen, erklärte Augustin. Da es jedoch im Süden von Karlsruhe sowie im Norden von Rastatt bereits gut erreichbare Einkaufsstätten dieser Sparte gebe, wäre eine weitere in Durmersheim "schwierig" zu betreiben.

Für das Wohngebiet, das sich im Anschluss an den Markt entlang der Eichelbergstraße bis zur Bahnlinie erstrecken sollte, sieht Augustin vorerst definitiv keine Chance. "Der Zug ist abgefahren", erinnerte Augustin an die langwierigen Bemühungen, sämtliche Grundeigentümer für eine freiwillige Mitwirkung zu gewinnen. Anfangs wollten zwei Erbengemeinschaften nicht mitmachen. Eine lenkte nach geraumer Zeit ein, die zweite aber machte den Weg erst frei, als der Gemeinderat das Vorhaben schon auf unbestimmte Zeit zurückgestellt hatte. Unserer Zeitung liegen Erkenntnisse vor, nach denen der Schwenk in Form des Grundstücksverkaufs an einen Investor erfolgt sein soll.

"In zehn bis 15 Jahren vielleicht", hatte Augustin im April 2016 den zeitlichen Horizont für eine Wiederaufnahme des Wohngebietsprojekts beschrieben, das auf rund 50 Einzel- und Doppelhausplätze zugeschnitten wurde. Auf BT-Anfrage am Donnerstag gab er zu verstehen, dass der fertige Bebauungsplan nicht einfach aus der Schublade gezogen werden kann. Er müsste "aktualisiert" werden.

Viel mehr aber begründete Bürgermeister Augustin die Absage mit den zwei Baugebieten, die momentan "in der Entwicklung" seien. Es handelt sich bekanntlich um Flächen an der Westendstraße und im "Tiefgestade IV". Ein drittes Baugebiet wäre im Hinblick auf die Immobilienpreise und den Wohnungsmarkt "nicht sinnvoll", meinte der Rathauschef. Das Wohngebiet am südlichen Ortsrand werde jedenfalls aktuell nicht weiterverfolgt, teilte Augustin mit. Der Redewendung vom Zug, der abgefahrenen sei, hängt die vage Vermutung an, dass dieser "auch mal wieder vorbeikommen wird".