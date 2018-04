Theatralisch, dramatisch, dynamisch Von Helmut Heck Durmersheim - Mehr als 400 Zuhörer versammelten sich am Samstagabend zum Jubiläumskonzert des Durmersheimer Musikvereins 1868 in der Hardtsporthalle. Sie kamen in den Genuss einer Veranstaltung, die von einem Gestaltungswillen geprägt war, der mit bewundernswerter Stringenz vom ersten Moment bis zum Ausklingen der Zugaben beibehalten wurde. "Wir sind ein traditionsbewusster Verein, aber nicht altmodisch", machte Vorsitzender Karl Koch in seinen Begrüßungsworten klar. Die 150-jährige Historie lief in Form von Bildern und Dokumenten im Hintergrund auf einer Leinwand mit und gab dem musikalischen Konzept ein Gerüst. Dirigentin Dagmar Bierhalter hatte unter anderem Erfolgsstücke aus den Repertoires ihrer Vorgänger ausgewählt. Die originelle Ideenlinie begann mit einer Eröffnungs-Überraschung. Das Orchester hatte schon auf dem Podium Platz genommen, da zog mit dem Fehrbelliner Reitermarsch eine Feuerwehrkapelle von anno dazumal in den Saal ein. Sie illustrierte mit Schmiss die Keimzelle des Musikvereins aus dem Gründungsjahr 1868, dargestellt von Aktiven des Jahres 2018. Als schönes Detail wurde eine Lyra zum Klingen mitgeführt, die in einer späteren Epoche eine Zeit lang Namensgeberin des Vereins war. Nach diesem witzigen Auftakt begann mit Edward Elgars "Pomp and Circumstance Nr. 1" das ausgedruckte Jubiläumsprogramm, sanft und ausladend, feierlich und erhebend. Dem prächtig ausgefalteten Werk folgte nicht weniger beglückend "Pique Dame" von Franz von Suppé: theatralisch, dramatisch, dynamisch, heiter und triumphal. Die Dirigentin zog aus der Kapelle eine Vielzahl von Nuancen, farbenreich, mit solistischen Spitzen. Amüsantes Doppelvergnügen Herausforderungen spezieller Art beinhaltete die Serenade von Derek Bourgeois. Sabrina Koch, die ohne Bombast angenehm durch das Programm führte, sprach von einer "vertrackten Taktfolge". Die Serenade erwies sich als ein verschlungenes Gebilde mit sich überlagernden Linien, ein erlesenes Schmuckstück mit witzig kurzem Schlusspunkt. Den sieben Gründungsvätern von 1868 wurde mit "Die Glorreichen Sieben", der bekannten Filmmelodie von Elmer Bernstein, Ehre erwiesen. Statt sie mit Pathos zu befrachten, formte Bierhalter mit der Kapelle eine fein gezeichnete Hommage, so stilvoll wie das von Oskar Stürmlinger gemalte Cowboy-Bild der sieben Helden. Nach der Pause erklangen "Geburtstagsgrüße", komponiert vom früheren Dirigenten Otto Moritz. Man hörte eine, sah aber zwei Kapellen spielen, denn es wurden Ausschnitte aus einem Heimatfilm von 1962 gezeigt, mit Moritz und seinen Mannen in Aktion. Der perfekte Synchronschnitt bescherte dem Publikum ein amüsantes Doppelvergnügen. Ein feines minimalistisches Intro leitete "Children of Sanchez" ein, von Sänger Roland Wenzel mit großer stimmlicher Klarheit gestaltet, begleitet nur von Keyboard und E-Bass. Dann ein Trommelwirbel, als dräute eine Klanggewalt, schien ein melodiöses Trompetensolo auf, sachte sprangen Querflöten ein, bald war die ganze Kapelle involviert, Saxofon- und Hornsolos kamen dazu, jede Facette bis hinauf zum Schlagwerk wurde hörbar. Danach betrat, mit Spannung erwartet, Peter Lehel die Szene. Er präsentierte zusammen mit der Blaskapelle zwei Nummern: "Misty" nach Erroll Garner und "Against all Odds" von Phil Collins. Der kurze Auftritt genügte, um die Qualitäten des vielseitigen Saxofonvirtuosen zu erspüren. Erst sein butterweiches Spiel, dann sein energievolles Improvisieren und die Gabe, bezirzende Wohlklänge aus den Weiten des Jazz-Universums zu fischen. Dazwischen schob die Kapelle ein von John Higgins arrangiertes Beatles-Medley ein. Über ein halbes Dutzend solistischer Spitzen krönten das Hörvergnügen mit funkelnden Reizen. Sängergast Wenzel brachte bei "Flyin' to the Skies" den Swing zum Schweben, als hätte er nie etwas anderes im Sinn. Dann kamen die Zugaben. Mit Absicht nur zwei, obwohl es ein Lichtes gewesen wäre, das begeisterte Publikum zu weiteren Forderungen zu animieren. "Guten Abend, gute Nacht", gemeinsam mit Lehel und Wenzel als Betthupferl mit Verve, sternschnuppenschön. Johannes Brahms komponierte das Wiegenlied wann? 1868! Dann die letzte Überraschung: sachte nur mit Tuba, E-Bass und Schlagzeug unterlegt, wandelte sich die Kapelle zum Chor, um das Publikum mit "Dankeschön und auf Wiedersehen" sanft zu verabschieden.

