Auszeichnung für "Menschen, die Gutes tun"

Rastatt - Die Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeit ist Sinn und Zweck des Bürgerempfangs der Stadt Rastatt. Im Rahmen des Ehrungsabends verlieh auch die Bürgerstiftung Rastatt ihren Bürgerpreis (siehe Lokalseite eins).

Das Datum, Freitag, der 13., sei für ihn ein Glückstag; dürfe er ihn doch mit Menschen begehen, die "Gutes für unsere Stadt tun", so Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch in seiner Begrüßung im Kulturzentrum Reithalle.

Neben den Stadtehrennadeln, die am Freitagabend ebenfalls verliehen wurden, gelte es, Vereinsmitglieder aus der zweiten Reihe zu ehren. Mit ihrem Engagement außerhalb von Vorstandschaften seien diese Menschen das Rückgrat von Vereinen und Freiwilligen-Organisationen, von denen es in Rastatt mehr als 300 gebe, so der OB weiter. Diese sorgten dafür, dass die Gemeinschaft überhaupt gelebt werden könne, unterstrich Pütsch.

Für besondere ehrenamtliche Tätigkeit wurden im Bürgersaal ausgezeichnet: Ursula Schaaf (Altenwerk St. Michael Wintersdorf), Antonia Carl und Karoline Lindt (Badischer Chor Wintersdorf), Kristin Meyer und Sigrid Warth (Bürgervereinigung Rastatt Rheinau), Christine Wahl (Deutsche Schreberjugend Rastatt), Egon Möhrle und Otto Schlager (Freiwillige Feuerwehr Rastatt), Kerstin Bücher (Gemeindeteam St. Alexander), Agnes Brenner (Gesangverein Freundschaft Ottersdorf), Lydia Bertsch und Sofie König (Hospizdienst Rastatt), Edeltraud Fritz und Pius Lott (Kleintierzuchtverein Ottersdorf), Edith Frank (Kunstverein Rastatt), Franz Wagner (Reservistenkameradschaft Rastatt), Manfred Hermann und Renate Hofmann (Sängerbund Niederbühl), Irmgard Götz (Senioren-Treff Offene Tür Rastatt), Dirk Flackus (Theater Esprit), Elisabeth Weck (Pfarrgemeinde Zwölf Apostel) und Jutta Müller (Turnverein Plittersdorf).

Für zehnjährige Vorstandstätigkeit verleiht die Rastatt die Stadtehrennadel in Silber, 25-jähriges Engagement wird mit der Auszeichnung in Gold gewürdigt. Diese erhielt nun Kurt Falk, der nicht nur seit 33 Jahren aktiver Sänger in der Sängerrunde Rauental ist, sondern auch seit 29 Jahren Sängervorstand. Auch als Notenwart ist Falk aktiv, der darüber hinaus seit 15 Jahren als Stadtführer fungiert.

Sechs Rastattern steckte OB Pütsch die Stadtehrennadel in Silber an.

Werner Janke war ebenfalls in der Sängerrunde Rauental Schriftführer, zudem zweiter Vorsitzender und aktiver Sänger. Von der Siedlergemeinschaft Münchfeld erhielten Maria und Horst Dinger die silberne Auszeichnung. Maria Dinger ist seit zwölf Jahren Schriftführerin und große Stütze bei allen Feierlichkeiten der Siedlergemeinschaft. Horst Dinger ist seit einem Dutzend Jahren erster Stellvertreter des Gemeinschaftsleiters und Stütze im Festausschuss sowie in der Streuobstwiesenpflege.

Seit 2004 bekleidet Norbert Rößler das Amt des zweiten Vorsitzenden bei den Rauentaler Spargelhexen. Er war Mitgründer der Interessengemeinschaft Rastatter Narren und ist für den Sunnewichser-Umzug am Fastnachtsdienstag in Rauental verantwortlich.

19 Jahre ist Monika Harbrecht als Frau der ersten Stunde Vorsitzende des Mütter- und Elternzentrum Löwenzahn. Sie engagiert sich auch in der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz. Bereits seit 20 Jahren ist Harald Löffler Vorsitzender der Luftsportgruppe Rastatt. Dank seines Engagements und den engen Kontakten zu Stadt, Behörden und Verbänden sei der Segelflugverein für die Zukunft aufgestellt.