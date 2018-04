Neue Impulse kommen zum Tragen

Ziele eines Schülersprechers Baden-Baden (red) - Jonathan Hirth ist Schülersprecher am Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Im Interview erzählt er, wie er seine Amtszeit empfindet und was er mit seiner Arbeit erreichen will. Zudem ist er nicht nur Schülersprecher, sondern auch Jugendtrainer in seinem Verein (Foto: wiwa). » Weitersagen (red) - Jonathan Hirth ist Schülersprecher am Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Im Interview erzählt er, wie er seine Amtszeit empfindet und was er mit seiner Arbeit erreichen will. Zudem ist er nicht nur Schülersprecher, sondern auch Jugendtrainer in seinem Verein (Foto: wiwa). » - Mehr