Schnuppertraining für junge Rennfahrer

Rastatt - 160 Kubikzentimeter Hubraum, 5,5 PS und zwei Holzklötze auf den Pedalen, schon ist ein Kart startklar. Der Automobilclub Baden-Baden (ACBB) hatte am Samstag zu einem Schnuppertraining für Kart-Sport interessierte Jugendliche ins Rastatter Industriegebiet eingeladen.

Dass der ACBB ein Schnuppertraining in der Barockstadt anbietet, hat praktische Gründe, wie Jugendtrainer Mario Motz erklärt. Das Training findet auf dem Firmengelände eines Vereinsmitglieds und Rennfahrers statt. Auch die ADAC-Jugendkart-Rennserie wird meist auf großen Parkplätzen von Firmen ausgefahren, erläutert Motz.

Bevor die Nachwuchsrennfahrer wirklich Gas geben und zwischen den rot-weißen Verkehrshütchen-Slalom durchbrausen dürfen, steht am Samstagnachmittag zunächst eine Einweisung. Dazu gehört ein spielerisches Koordinationstraining, verdeutlicht Motz. Anschließend gehen Trainer und Rennfahrer gemeinsam die Strecke zu Fuß ab. "Beim Ablaufen der Piste kann man sich wichtige Stellen im Parcours einprägen", erklärt Mario Motz. Dann kann es losgehen. Wichtig ist natürlich die richtige Kleidung: lange Hosen, langärmliges Hemd und ein Sturzhelm. Den bekommt man beim Schnuppertraining gestellt. Dann werden die erstaunlich leisen Vier-Takt-Motoren wie ein Rasenmäher angeworfen und es geht auf die Piste. Erst einmal schön langsam zum Eingewöhnen, dann können die Piloten ihre Fahrvermögen austesten. Passieren kann eigentlich nichts. "Ein Kart kann nicht umfallen und die Motoren können mittels Fernbedienung gestoppt werden", versichert der ehemalige Jugendkart-Fahrer Motz und führt vor, wie schnell man durch den Hütchenwald düsen kann.

So schnell wie Trainer Motz ist Jonah Klenk noch nicht. Der Neunjährige hat im vergangenen Jahr mit dem Kartfahren im Verein angefangen, nimmt in der diesjährigen Saison erstmals an der Rennserie teil, erklärt er stolz.

So weit ist Leo van Meerwijk noch nicht. Er ist am Samstag mit Papa Lars und Opa Peter zum Schnuppertraining gekommen. In einem Kart ist er bisher erst einmal gefahren. "Im Schwabenpark bei Stuttgart", erzählt Papa Lars, der selbst einmal Kartrennfahrer war. "Das ist so 20 Jahre her", lacht er. Dass Sohnemann Leo überhaupt zum Kart-Einsteiger-Event gekommen ist, ist dem Opa zu verdanken, der selbst an Oldtimer-Rennen teilnimmt.

Wie geht es weiter, wenn ein Jugendlicher Spaß am Kart-Fahren hat? Die ADAC-Jugendserie ist für Kinder und Jugendliche von sieben bis 18 Jahren ausgeschrieben. Der angehende Rennfahrer und ein Elternteil müssen dann im Verein Mitglied werden. Die Rennboliden werden fürs Training gestellt. Bei den Slalom-Veranstaltungen, immer sonntags, bekommen die Rennfahrer die Karts - die haben dann auch keine Holzklötze - vom ADAC gestellt. "So besteht Chancengleichheit", erläutert Motz. Das Startgeld beträgt zehn Euro.

Die Nachwuchsrennfahrer-Werbung für den ACBB war am Samstag zum zweiten Mal in Rastatt zu Gast. Das Echo war nicht ganz so gut wie im vergangenen Jahr, als 15 Jugendliche teilnahmen. Neben Leo kam noch eine Mutter mit Tochter und Sohn zum Schnuppertraining.

Leo übrigens hat sich wohl ganz gut angestellt. Mario Motz jedenfalls attestierte ihm gute Anlagen.