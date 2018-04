Hatz AG ist Geschichte Rastatt (ema) - Das Areal des einstigen Hofbrauhauses Hatz im Herzen Rastatts ist so gut wie geräumt; jetzt ist auch formell die Aktiengesellschaft als langjährige Eigentümerin Geschichte: Die Hatz Immobilien AG existiert nicht mehr, nachdem sämtliche Immobilien verwertet worden sind. Es war eine Auflösung mit Ansage: Als vor acht Jahren bekannt wurde, dass das Karlsruher Unternehmen Moninger die aus dem Jahr 1863 stammende Traditionsbrauerei Hatz kauft und die Hatz-Moninger Brauhaus GmbH entsteht, war abzusehen, dass die verbleibende Hatz Immobilien AG sich nun Stück für Stück von ihren Gasthäusern und dem Brauereiareal trennen würde. So ist es in den vergangenen sieben Jahren auch geschehen. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hatz verwertete 25 gastronomische Betriebe - und zuletzt auch den einstigen Stammsitz am Kapellenbuckel. Verkauft wurde das rund 7,5 Hektar große Firmengelände im vergangenen Jahr an die Hatz Projektentwicklungsgesellschaft mbH. Sie greift zwar den Traditionsnamen auf, Thomas Hatz selbst mischt dort allerdings nicht mit, wie er im BT-Gespräch erläutert. Im Handelsregister wird man jetzt zwar nicht mehr auf die einstige AG stoßen, wohl aber auf eine Hatz Vermögen GmbH, die durch Umwandlung der Aktiengesellschaft entstanden ist. Die Firma verfügt über ein Stammkapital von 1,55 Millionen Euro und dient einzig und allein dem Zweck, die frühere Pensionskasse für die Rentner des Hofbrauhauses zu betreiben, wie Geschäftsführer Thomas Hatz erläutert. Es geht um mehr als 50 ehemalige Mitarbeiter des Hofbrauhauses, die sich einst nicht für eine Abfindung entschieden, sondern für den Verbleib in der Pensionskasse. Für diese spezielle Aufgabe habe man die Nachfolgegesellschaft gegründet, um aufwendige Formalien einer AG zu vermeiden, sagt der Firmenchef. Die Hatz Vermögen GmbH wird nun so lange existieren, bis der letzte Rentner der Traditionsbrauerei verstorben ist - und da schließt sich Thomas Hatz mit ein. Der 67-Jährige will nun die Büroräume am Schlossplatz aufgeben, die Geschäftsführertätigkeit von zu Hause aus erledigen und sich ansonsten ganz auf seine ehrenamtlichen Tätigkeiten konzentrieren. Derweil ist noch offen, wann die WLH-Unternehmensgruppe, zu der die Hatz Projektentwicklungsgesellschaft gehört, mit der Bebauung des Areals beginnen kann. Wie berichtet, sind Archäologen bei Sondierungsgrabungen auf Siedlungsreste gestoßen. Bei den Funden handelt es sich um Fundamente, Keller und teilweise auch aufstrebendes Mauerwerk von verschiedenen barockzeitlichen Gebäuden. Rettungsgrabungen haben begonnen, eine mutmaßliche Mauer in der Baustelleneinfahrt von der Herrenstraße müsse noch freigelegt werden, heißt es bei WLH. Die Funde müssen anschließend dokumentiert und können dann entfernt werden, sagte ein Unternehmenssprecher dem BT. Allerdings sei noch offen, wie viel Zeit sich die Archäologen nehmen werden. Den zuletzt genannten Zeitplan, wonach das Hatz-Areal bis Ende 2019 bebaut ist, hält man bei WLH für "sehr sportlich", zumal die Generalunternehmer stark ausgelastet seien. Auf dem alten Brauereigelände soll ein neues Quartier mit etwa 70 Wohnungen, einer Pflegeeinrichtung mit 71 Plätzen, seniorengerechtem Wohnen und einer zweigeschossigen Tiefgarage mit insgesamt 157 Plätzen (15 Prozent davon öffentlich) sowie kleinen Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern entstehen.

