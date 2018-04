Rasanter Schlagabtausch

Rastatt

Rastatt (sb) - Die Codierung von Fahrrädern soll dem Schutz vor Diebstahl dienen. Der ADFC-Kreisverband will dieses Angebot in der Region forcieren. Erleichtert wird die Arbeit mittlerweile durch eine neue Technik. Sie funktioniert wie eine Art Nadeldrucker, der auf Metall schreibt (Foto: sb).

Bühlertal

Bühlertal (red) - Gemeinsam mit 13 Weinerzeugern aus der Ortenau von Gernsbach bis Offenburg schlägt der Verkehrsverein Bühlertal am 21. und 22. April ein neues Kapitel auf. Bei den Bühlertäler Weintagen werden mehr als 120 Weine und Sekte zur Verkostung bereitstehen.