Im schlimmsten Fall acht Tage ohne Wasser

Elchesheim-Illingen - Schon fast 50 Jahre versorgt das Wasserwerk Rheinwald, das die Stadtwerke Karlsruhe auf der Gemarkung von Elchesheim-Illingen betreiben, auch die Doppelgemeinde. Die 1,1 Kilometer lange Verbindungsleitung, die neben der Kreisstraße 3722 verläuft, funktioniert seit 1969 "einwandfrei". Dies erklärte Bernd Hofmann von den Stadtwerken am Montag im Gemeinderat. Er war in die Sitzung gekommen, um für den Bau einer zweiten Leitung zu werben. So plötzlich, wie ein Rohrbruch auftreten kann, wurde durch den Vortrag des Experten ein Schreckensszenario vom Zusammenbruch der Wasserversorgung entfaltet.

Es wurde dramatisch: Es sei möglich, dass ein Leitungsschaden in einer Zeit mit hohen Grundwasserständen behoben werden müsste, was eine aufwendige Grundwasserhaltung erforderlich mache. Und es wurde darauf hingewiesen, dass die Wasserleitung den Kreisverkehr beim Friedhof tangiert. Bei Reparaturen könnten weitere Erschwernisse entstehen. Summa summarum könnte fünf Tage die Wasserversorgung ausfallen.

Auslöser dieser Schilderungen war ein im Vergleich dazu harmloses Vorkommnis vergangenen Sommer im Wald von Steinmauern. Das Flößerdorf bezieht sein Frischwasser ebenfalls vom Werk Rheinwald. Ende Juli hatte sich ein Leck bemerkbar gemacht. Die Reparatur wurde über Nacht erledigt. Die Wasserversorgung von Steinmauern war rund acht Stunden unterbrochen (wir berichteten). Dabei war der Schaden sogar noch "an einer ungünstiger Stelle" aufgetreten, wie Hofmann am Montag informierte.

In der Folge habe Steinmauern bei den Stadtwerken wegen "einer zweiten Wasserleitung nachgefragt". So stand es in den Sitzungsunterlagen des Gemeinderats von Elchesheim-Illingen zu lesen. Diese Anfrage sei für die Stadtwerke wiederum Anlass gewesen, auch bei Elchesheim-Illingen das Interesse an einer zweiten Zuleitung zu erkunden. Bei Kosten von knapp 510 000 Euro könnte das Koppelgeschäft mit Steinmauern eine Ersparnis von 45 000 Euro bedeuten.

Die Leitung, in der sich die Leckage ereignete, war aus Grauguss. Ein Gutachten habe empfohlen, sie wegen Korrosionsanfälligkeit auszutauschen. Neue Leitungen würden aus PE bestehen, man gehe von 70 Jahren Lebensdauer aus, antwortete Hofmann auf eine Frage von Joachim Ritter (EIL).

Die Leitung nach Elchesheim-Illingen jedoch ist eine aus Asbestzement (AZ). Dieses Material ist durch Korrosion nicht gefährdet. Es gebe "im Betrieb" auch keine Gesundheitsbeeinträchtigungen, betonte der Fachmann auf Nachfrage von Gerd Weßbecher (EIL). Nur wenn an solchen Leitungen gearbeitet werden müsse, seien besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Rohrbrüche in AZ-Leitungen gebe es nur, wenn bei der Verlegung ein "Initialschaden" verursacht worden sei. Im Netz der Stadtwerke seien solche Folgen bisher erst nach einer Betriebsdauer von 46 Jahren, maximal 57 Jahren aufgetreten.

Er wolle "wirklich keine Angst machen", sagte Hofmann. Aber so seien eben die Erfahrungswerte.

In Elchesheim-Illingen existiert die AZ-Leitung, wie erwähnt, 49 Jahre "einwandfrei". Dem Gemeinderat schien nach dem Vortrag trotzdem bange zu werde. "Fünf Tage ohne Wasser" sei unvorstellbar, griff Bürgermeister Rolf Spiegelhalder den schlimmsten aller Fälle auf. Albert Kottler (CDU) erkundigte sich nach "mobilen" Notversorgungssystemen, mit Schläuchen zum Beispiel. Gebe es, auch mit Rohren, lautete Hofmanns Auskunft. Trinkwasserqualität sei damit aber nicht möglich, man müsste desinfizieren und Proben ziehen. Außerdem existiere noch ein "netzunabhängiger" Brunnen, der reaktiviert werden könnte.

Otto Heck (EIL) wähnte sich in einer Zwickmühle. Lehne man den Bau einer zweiten Leitung ab, trete später ein Defekt auf, würde man beschimpft. Stimme man zu und an der alten Leitung passiere nichts, müsse man sich die Kosten vorhalten lassen. Diese würden im Übrigen nicht von der Gemeinde getragen, sondern müssten, wie Spiegelhalder hervorhob, auf die Gebühren umgelegt werden.

Die heraufbeschworenen Sorgen führten zu dem einstimmig gefassten Beschluss, mit den Stadtwerken eine "Machbarkeitsstudie" für den zweiten Strang "zu konkretisieren" und eine Kostenanalyse erstellen zu lassen.

Zum Wasserwerk selbst teilte Hofmann mit, dass dieses gegen einen Ausfall abgesichert sei.