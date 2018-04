Rastatter Tafel wandelt sich in gemeinnützige GmbH um

Stuttgart / Rastatt

Razzien im Rotlichtmilieu Stuttgart/Rastatt (lsw) - Mit einer bundesweiten Razzia im Rotlichtmilieu ist die Polizei gegen Zwangsprostitution von Thailänderinnen vorgegangen. In einem Rastatter Bordell sind sieben Frauen festgenommen worden. Darunter seien sechs Prostituierte und eine Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde (Foto: dpa).

Rastatt

Motorradfahrer übersehen: Unfall Rastatt (red) - Ein Autofahrer hat am Dienstag in Rastatt einen Motorradfahrer übersehen, als er nach links abbog. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Er kam in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt rund 3.500 Euro (Symbolfoto: dpa).