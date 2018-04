Rastatter Rätsel in der Schwebe

Rastatt



"Rastatter Rätsel" wird repariert Rastatt (red) - Es tut sich was am Rastatter Rätsel: Das beschädigte Kunstwerk am Museumstor in Rastatt wird repariert. Die Skulptur wird dafür erstmal abgebaut, um die zerstörten Teile neu zu fertigen. Ein Auto war im Januar auf der Flucht vor der Polizei gegen die Skulptur gekracht (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Es tut sich was am Rastatter Rätsel: Das beschädigte Kunstwerk am Museumstor in Rastatt wird repariert. Die Skulptur wird dafür erstmal abgebaut, um die zerstörten Teile neu zu fertigen. Ein Auto war im Januar auf der Flucht vor der Polizei gegen die Skulptur gekracht (Foto: pr). » - Mehr