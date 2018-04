"Sternengarten" entsteht auf dem Friedhof

Mit dabei: Landschaftsarchitekt Leopold Sztatecsny vom Büro Interplan, der kreative Kopf hinter der Neukonzeption. Er erläuterte den Gemeinderatsmitgliedern die verschiedenen Maßnahmen, die im nächsten Schritt umgesetzt werden sollen. So sollen im Grabfeld C zwei kreisrunde "Urnen-Inseln" angelegt werden. Es handelt sich um sogenannte gärtnergepflegte Grabstätten. Die "Inseln" werden professionell angelegt, in der Mitte soll jeweils ein Baum gepflanzt werden. Sztatecsnys Plan sieht vor, bis zu acht Urnen auf den Inseln, die je vier Meter Durchmesser haben sollen, zu bestatten. Jeder Verstorbene erhält eine Steinplatte, die an ihn erinnert. Diese können von den Hinterbliebenen individuell in Auftrag gegeben werden. Die Gestaltung der Urneninseln jedoch erfolgt einheitlich. Eine von der Gemeinde zu beauftragende Firma übernimmt die Bepflanzung und Pflege, es sei natürlich aber möglich, einen kleinen Blumenstrauß oder eine Kerze neben die jeweilige Grabplatte zu stellen, so der Planer. Aus den Reihen des Gemeinderats kam die Anregung, rund um die neuen runden Grabfelder Pflastersteine zu verlegen - der Barrierefreiheit wegen.

Generell will man auf dem Ötigheimer Friedhof, dessen Bauwerke unter Denkmalschutz stehen, die Kiesflächen auf den Wegen und zwischen den Gräbern nach und nach abschaffen - der Pflegeaufwand für den Gemeindebauhof ist zu hoch, außerdem sind die Kiesflächen mit Rollstühlen, Rollatoren und Co. kaum zu begehen.

Ebenfalls gepflastert wird - so die Anregung aus dem Gemeinderat - die Fläche rund um den neuen "Sternengarten", der ebenfalls im Zuge des zweiten Bauabschnitts am seitlichen Teil der Einsegnungshalle entstehen soll. Hier sollen neun neue Gräber für Kinder entstehen. "Ganz wichtig in dem Bereich ist, dass die Eltern diese Gräber individuell gestalten können", erklärte Sztatecsny. Auch Sternenkinder, also Babys, die noch vor der Geburt sterben, sollen hier bestattet werden können. Der "Sternengarten" soll durch eine niedrige, blühende Hecke vom Rest des Friedhofs abgegrenzt werden, eine Bank könnte den Eltern einen Ort zum Innehalten, aber auch zur Kommunikation bieten, meinte der Planer. In der anschließenden Gemeinderatssitzung wurde die Begrünung der Einsegnungshalle an der Seite des Kindergrabfelds kontrovers diskutiert, es fand sich aber eine knappe Mehrheit für das Grün.

Insgesamt soll der zweite Bauabschnitt rund 36800 Euro kosten - da in der Vor-Ort-Begehung der Wunsch nach mehr Pflasterflächen geäußert wurde, erhöhen sich diese Kosten vermutlich noch etwas.

Sorgen bereitet der Verwaltung die Friedhofsmauer. Sie bröckelt und weist einige Risse auf. Man werde sich demnächst mit Vertretern des Denkmalschutzes treffen und das Ganze begutachten. Dann werde auch geklärt, ob die Mauer ebenfalls unter Denkmalschutz steht.

Der Gemeinderat einigte sich bei seiner Sitzung darauf, sich nach dem Treffen mit dem Thema zu befassen.