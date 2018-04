Kein Bolzen mehr am Wochenende

In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschwerte sich Bernd Müller im Rahmen der Einwohnerfragestunde über die Situation: "Warum wird der Kunstrasenplatz am Wochenende gesperrt? Das ist für mich nicht nachvollziehbar." Aufgrund der starken Frequentierung an den Wochenenden hätten sich "junge Steinmauerner dort nicht mehr wohlgefühlt", begründete der Rathauschef das Abschließen des Kunstrasenplatzes am Samstag und am Sonntag. Zudem habe es auch Hinterlassenschaften gegeben.

Doch Müller ließ sich nicht beirren: Sein Sohn sei sehr oft auf dem Kunstrasenplatz, wo es gelegentlich auch mal zu Streitigkeiten komme, die jedoch "nie ausgeartet sind". Wolle die Verwaltung nun auch den Skaterplatz schließen, weil sich dort auch Jugendliche von Nachbargemeinden aufhalten und Müll hinterlassen, wollte er wissen. Zudem werde der Kunstrasenplatz auch unter der Woche "willkürlich von den Jugendtrainern gesperrt", ärgerte er sich. "Wir wollen versuchen, die Situation mit dem Fußballverein zu klären", versuchte Schaaf zu beschwichtigen, der aufgrund der kurzen Tagesordnung eine weitere Wortmeldung von Müller zuließ. Dieser schlug vor, Aschenbecher und zusätzliche Mülleimer zu installieren: "Es gibt nämlich nur einen und der steht am falschen Platz." Weiterhin regte er an, im Eingangsbereich hinter dem Tor Bänke anzubringen, damit die Kinder nicht auf dem Boden sitzen müssen.

André Grünbacher, stellvertretender Vorsitzender des FV Steinmauern, begrüßte den Schritt der Verwaltung. Bereits wenige Wochen, nachdem der Kunstrasenplatz im Herbst 2016 eröffnet worden war, habe es sich herumgesprochen, dass man hier gut Fußball spielen könne, meinte er im BT-Gespräch. Neben Problemen mit Müll habe es auch Fälle von Vandalismus gegeben: Beschädigungen am Zaun, abgebrochene Türklinken oder Schäden von gezündeten Böllern auf dem Spielfeld. Man habe diese Entwicklung lange toleriert, doch nun sei es an der Zeit, zu reagieren. Unter der Woche werde täglich ab 17 oder 18 Uhr trainiert, danach schlössen die Trainer ab, weil man aufgrund der Dämmerung dann ohnehin nicht mehr Fußball spielen könne. Beim Verein hätten sich einige Eltern gemeldet und gefragt, warum der Platz nun am Wochenende zu sei, diese hätten aber Verständnis für die Maßnahme gezeigt.

Der Kunstrasenplatz hat insgesamt 418000 Euro gekostet, der Fußballverein hat Eigenleistungen im Wert von 84000 Euro beigesteuert. Vom Badischen Sportbund gab es Fördermittel von 67500 Euro.