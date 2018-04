Großputz in Freibädern

Rastatt/Kuppenheim/Durmersheim/Malsch - Die Frühlingssonne lacht mit einer Wonne vom Himmel, als ob es schon Sommer wäre - und in den Freibädern der Region ist kräftig Großputz angesagt, um einen ungetrübten Badespaß zu gewährleisten. Wie es derzeit aussieht, macht Malsch am 10. Mai den Anfang, gefolgt von Durmersheim am 12. Mai. Rastatt will voraussichtlich am 18. und Kuppenheim am 19. Mai in die neue Saison starten.

Einige Bäder im Südwesten haben angesichts des schönen Wetters spontan geöffnet und damit deutlich früher als sonst - in Rastatt ist solch eine Ad-hoc-Inbetriebnahme "aufgrund des Bauzustands und des Alters nicht ohne Weiteres möglich, sondern erfordert manuelle Inbetriebnahme", erläutert Tobias Peter, stellvertretender kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt. Er verweist zudem auf die noch laufenden Instandsetzungsarbeiten. Auch steht eine partielle Sanierung des Beckenkopfs an, alle elektrischen Anlagen und Pumpen müssen geprüft, die Umwälzpumpe ausgetauscht, die Rutschen gewartet und die Sicherheitstechnik überprüft werden, listet Peter unter anderem auf. Ferner sind Vegetations- und Grünflächenarbeiten, Metallbau- und Schlosserarbeiten sowie umfängliche Reinigungsarbeiten erforderlich. Den Aufwand beziffert er auf 60000 bis 70000 Euro. Auf besondere Aktionen im Bad angesprochen, erklärt der Bäderchef: "Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Jahr auf Sicherheit und Hygiene." Es werden aber auch wieder Veranstaltungen stattfinden.

In Kuppenheim ist der 19. Mai angepeilt, sollte es aber sehr warm werden, dann könnte man sich auch eine frühere Öffnung vorstellen, zeigt sich Bürgermeister Karsten Mußler flexibel. Allerdings muss das Cuppamare zunächst für außerordentliche Sanierungen vom 23. bis 29. April geschlossen werden (unter anderem werden neue Pumpen für die Wasseraufbereitung eingebaut). Die Sauna ist jedoch in Betrieb. Auf dem Freibadgelände des Cuppamare wird eine neue Sanitätsstation eingerichtet und der Außenkinderbereich familienfreundlich umgestaltet, berichtet der Rathauschef über Neuerungen. So wird der Kinderspielplatz saniert, es werden neue Liegen und Strandkörbe rund um das Kinderbecken angeschafft, ebenso neues Spielgerät. Die Kosten beziffert Mußler auf rund 50000 Euro.

Noch keine Lösung gibt es für das defekte Wellenbad, weil das Thema eng mit der anstehenden Beckensanierung zusammenhängt, macht der Rathauschef deutlich. Die reine Sanierung der Wellenanlage würde bei rund 200 000 €Euro liegen. Hinzu kämen nochmals deutlich höhere Aufwendungen für die Beckensanierung. Dafür steht ein freudiges Ereignis bevor: Das Cuppamare feiert 40. Geburtstag. Das Wiegenfest steigt am 28./29. Juli mit zahlreichen Attraktionen.

Falls das Wetter mitspielen sollte, werde das Terrassenbad in Durmersheim mit seiner neuen Solaranlage schon eine Woche früher als geplant, also am 5. Mai, aufmachen und zu einer kostenlosen Schnupperwoche einladen, informiert Kämmerer Hans Franzen. Das Schnupperbaden gab es in der Vergangenheit schon zweimal, es soll Lust auf weitere Besuche machen und eventuell zum Kauf einer Jahreskarte animieren. Die Bademeister seien bereits seit zwei Monaten am Werk, um das Bad für die Saison auf Vordermann zu bringen. Größere Schäden gebe es nicht, sagt Franzen. Den Aufwand schätzt er auf 50 000 Euro. Neben den üblichen Angeboten gibt es in Durmersheim ein Novum in diesem Jahr: Im August steigt mit einem privaten Veranstalter eine "Nacht am See" im Freibad.

In Malsch ist die Vorbereitungs- und Reinigungsphase personaltechnisch nicht schneller zu bewältigen, teilt die Gemeindeverwaltung hinsichtlich einer eventuellen früheren Öffnung mit. Die Liste der Arbeiten ist lang, reicht von Grünpflege, Instandsetzung der Badewassertechnik über Montage von Armaturen und Wartungstermine bis hin zur Reinigung des Bestandsgebäudes. Es sind aber keine Sanierungsmaßnahmen nötig. In diesem Jahr wurden die Sprungbretter am Springerbecken erneuert. Außerdem hat Malsch eine Wasseraufhärtungsanlage für die Technik sowie einen Aufsitzrasenmäher für die Grünpflege angeschafft.