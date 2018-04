Nachfrage nach Krippenplätzen steigt weiter

Steinmauern - "Wir wollen Gas geben, damit wir nächstes Jahr wieder ein gutes Angebot haben", meinte Bürgermeister Siegfried Schaaf in der jüngsten Ratssitzung, nachdem das Gremium planungsrechtlich den Weg zum Umbau und zur Erweiterung des Flößerkindergartens freigemacht hatte. Nicht alle Eltern mit Kindern unter drei Jahren haben einen Krippenplatz für das neue Kindergartenjahr bekommen.

"Es war so nicht abzusehen, dass dieser Run auf die Kinderkrippe kommt", erläutert Schaaf auf BT-Anfrage. Als der Neubau der Kinderkrippe im Jahr 2013 abgeschlossen war, habe es eine rechtlich festgesetzte Quote gegeben, nach der 30 Prozent aller Kinder unter drei Jahren einen Krippenplatz bekommen sollten: "Wir hatten damals 60 Prozent in Steinmauern", betont der Rathauschef. Doch mittlerweile sei die Geburtenrate nach oben gestiegen, was erfreulich sei. Hinzu komme, dass viele junge Mütter, die gut ausgebildet seien, früher wieder zurück in den Beruf wollten, als dies vor einigen Jahren noch der Fall gewesen sei: "Das ist auch nachzuvollziehen", so Schaaf.

Eine wesentliche Rolle für die starke Nachfrage nach Krippen- und Hortplätzen in der Flößergemeinde spielt mit Sicherheit auch das Neubaugebiet "Breithölzer/Waldäcker", das viele junge Familien angezogen hat. Im Flößerkindergarten gibt es drei Krippengruppen, in denen insgesamt 32 Kinder unter drei Jahren betreut werden, wie Hauptamtsleiterin Julia Hangs im BT-Gespräch verdeutlicht. "Die meisten Kinder werden jetzt bereits mit einem Jahr in die Krippe gebracht, das war vor sieben Jahren noch die Ausnahme", beschreibt sie den Wandel. Doch auch wenn die Nachfrage deutlich gestiegen ist, so habe man allen berufstätigen Müttern für das neue Kindergartenjahr 2018/19 einen Platz anbieten können. Hierfür mussten die betroffenen Mütter jedoch zunächst eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen, was dem Vernehmen nach bei einigen auf Unverständnis gestoßen ist. "Es ist in der Vergangenheit vorgekommen, dass Mütter gesagt haben, sie müssten wieder arbeiten, was dann aber doch nicht der Fall war. Weil die Plätze so knapp sind, wollten wir deshalb eine Arbeitgeberbescheinigung sehen", erklärt Hangs. Auf der Warteliste für einen Krippenplatz stünden aktuell noch vier oder fünf Kinder. Durch den 1,35 Millionen Euro teuren Umbau des Flößerkindergartens wird es im nächsten Jahr Raum für eine weitere Krippengruppe und eine weitere Regelgruppe geben.

An der Grundschule werden 35 Kinder in der Kernzeit (bis 14 Uhr) betreut, weitere 35 im Hort (bis 16.30 Uhr). Aufgrund der großen Nachfrage nach Hortplätzen werde man im neuen Schuljahr mehr Personal und einen weiteren Raum im Bürgerhaus benötigen, verdeutlicht Julia Hangs: "Wir versuchen, alle Kinder aufzunehmen", unterstreicht sie.