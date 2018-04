Azubis und Studenten geben als Vorbilder Tipps Rastatt - Eine Premiere findet am kommenden Sonntag, 22. April, ab 11 Uhr, auf dem Gelände der Mevlana Moschee (Rauentaler Straße 14) statt. Die Jugendorganisation der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs Rastatt (IGMG) lädt zum ersten Mal zu einer Berufsorientierungsmesse ein. BT-Redakteurin Yvonne Hauptmann hat sich mit Sefa Pusmaz, Organisator der Veranstaltung, zu deren Zielsetzung unterhalten. Interview BT: Herr Pusmaz, die IGMG veranstaltet am kommenden Sonntag zum ersten Mal eine Berufsorientierungsmesse - wie kam es dazu und was ist ihr Ziel? Sefa Pusmaz: In unserer Gemeinde haben wir eine Jugendorganisation. Hier werden Gesprächskreise veranstaltet, in denen theologische Inhalte, aber auch gesellschaftliche Themen angesprochen werden. Dabei geht es auch auch immer wieder um Berufswahl, Weiterbildung, Studium. Wir, als Vorstandsmitglieder der Jugendorganisation, versuchen, den Heranwachsenden aus unseren Erfahrungen Wege aufzuzeigen. Die Messe veranstalten wir, um den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, sich konkrete Informationen über Berufe und Bildungswege holen zu können. Unser Regionalverband mit der Zentrale in Stuttgart hat in den vergangenen sechs Jahren fünfmal diese Messe mit etwa 100 Ausstellern und 1000 Besuchern veranstaltet. Da der Weg bis nach Stuttgart für viele Eltern und Schüler mühsam war, wollten wir vor Ort in Rastatt auch ein Angebot machen. BT: An wen richtet sich die Berufsorientierungsmesse? Pusmaz: Wir veranstalten die Messe in den Räumlichkeiten unserer Moschee. Unsere Moschee und die Veranstaltung sind öffentlich. Doch richten wir uns in erster Linie an Schüler mit türkischem Migrationshintergrund und der muslimischen Gemeinschaft in Rastatt und Umgebung. BT: Wie hebt sich ihre Messe von ähnlichen Veranstaltungen, die beispielsweise von Schulen angeboten werden, ab? Pusmaz: Die Aussteller unserer Messe sind keine Unternehmen, die eine Ausbildung oder ein duales Studium anbieten, sondern "Berater", die sich gerade in der Ausbildung oder im Studium befinden oder dies kürzlich abgeschlossen haben. Sie stellen ihren Beruf, ihren Studiengang vor und teilen ihre Erfahrungen mit den Besuchern. Gleichzeitig erfüllen die "Berater" eine Vorbildfunktion. Sie engagieren sich ehrenamtlich, um den Jugendlichen eine berufliche Perspektive geben zu können. BT: Sind auch Firmen aus Rastatt und Umgebung beteiligt, die ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen? Pusmaz: Um unserem Konzept gerecht zu werden, sind dieses Mal keine Unternehmen beteiligt. Um das Alleinstellungsmerkmal beibehalten zu können, werden den Großteil der Aussteller die "Berater" ausmachen. Wichtig ist, dass sich die Besucher mit der Frage auseinandersetzen, ob der jeweilige Beruf/Studiengang für einen selbst infrage kommt und nicht die Suche nach einem potenziellen Arbeitgeber. Die Besucher sollen sich mit dem Inhalt des Berufs oder des Studiums auseinandersetzen. BT: Welche Studiengänge und Berufe werden vorgestellt? Pusmaz: Es sind etwa 25 Berufe vertreten: vom Architekten bis zum Chemiker, von der Lehrerin bis zum Kfz-Mechatroniker, vom Informatiker bis zur islamischen Seelsorgerin und zum Friseur ist alles vertreten. BT: Es gibt auch einen Fachvortrag zur Berufswahl. Pusmaz: Wir konnten einen erfahrenen Senior-Unternehmensberater gewinnen. Der Diplom-Psychologe und Erziehungswissenschaftler Wolfgang Liebich berät seit fast 40 Jahren Unternehmen, eine erfolgreiche Unternehmensstruktur aufzubauen, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln und deren Potenziale auszuschöpfen. Mit seiner Erfahrung aus vielen Branchen und als Karrierecoach kann er den Besuchern wegweisende Tipps für eine berufliche Zukunft geben.

