Ökumenische Beratungsstelle hört auf

(red) - Aufgrund einer internen Veranstaltung sind am Freitag, 20. April, alle Dienststellen des Landratsamts Rastatt geschlossen. Von der Schließung betroffen sind Ämter und Behörden in Rastatt, Baden-Baden, Bühl, Forbach und Gaggenau (Symbolfoto: red). » - Mehr

Rastatt