Aufhören, wenn′s am schönsten ist Von Mirjam Hliza Bietigheim - Über die Zeit nach dem 28. April macht sich die Bietigheimerin Birgit Rastätter noch keine Gedanken. "Dafür habe ich momentan einfach zu viel um die Ohren", erklärt die 51-Jährige. Immerhin steckt sie mitten in den Vorbereitungen für eine besondere Veranstaltung, die am 28. April in der Kunterbunt-Bühne in Bietigheim stattfindet. Damit geht gleichzeitig eine Ära zu Ende: Das Kunterbunt schließt nach 20 Jahren. Mit der Veranstaltung will sich Rastätter deshalb vom Publikum verabschieden. Den Entschluss hat sie bereits vor einem Jahr gefasst. Aus persönlichen Gründen, wie sie sagt. "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", findet Rastätter. Der 20. Geburtstag der Kleinkunstbühne sei da ein guter Abschluss. Trotzdem sei Traurigkeit über die Entscheidung nicht ausgeblieben, erzählt sie. Diverse Mails von Künstlern oder Stammpublikum seien bei ihr eingetrudelt. "Ich bin früher gerne auf Konzerte und zu Kabarettveranstaltungen gegangen", erklärt Rastätter, wie es dazu kam, dass sie im April 1998 selbst eine Kleinkunstbühne ins Leben rief. Bis 2012 war das Kunterbunt in Räumlichkeiten des Turn- und Sportvereins Bietigheim untergebracht - verbunden mit einer Gastronomie, die Rastätter ebenfalls betrieb. 2012 gab Rastätter aus Zeitmangel die Gastronomie auf und zog mit dem Kunterbunt in den "Alten Tabakschuppen" um. "Denn Veranstaltungen wollte ich weiterhin machen." Insgesamt waren das in den vergangenen 20 Jahren 223 Stück - aus den Bereichen Musik, Kabarett und Comedy. Und die erfüllten auch Rastätters persönliche Vorlieben. Dementsprechend schwer fällt es ihr, sich für einen Höhepunkt zu entscheiden. Auf eines aber ist die 51-Jährige stolz: Bei der Auswahl der Künstler hatte sie ein glückliches Händchen. Viele von ihnen wurden zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Deutschen Kleinkunstpreis oder dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet. Als Beispiele nennt Rastätter Urban Priol, Christoph Sieber Rolf Miller oder Martina Schwarzmann. Auch der Sänger Max Giesinger war bereits zu Gast in Bietigheim. Was Rastätter dabei besonders freut: "Viele haben dem Kunterbunt auch nach ihrer Auszeichnung die Treue gehalten." Helmut Schleich zum Beispiel. Und auch viele Zuschauer kamen immer wieder. Manchmal war es dennoch eine Herausforderung, eine Kleinkunstbühne in einem kleinen Ort wie Bietigheim zu betreiben. "Aber ich habe immer fest daran geglaubt, dass es klappt", sagt Rastätter. Zur Anfangszeit des Kunterbunts im Jahr 1998 gab es darüber hinaus nicht viele andere Angebote, außer Tollhaus und Klag-Bühne. Heute gebe es eine viel größere Auswahl an kulturellen Veranstaltungen, zum Beispiel auch durch Vereine. Negativ bewertet Rastätter das aber nicht. "Ich hatte trotzdem mein Stammpublikum." Beliebt war das Kunterbunt auch bei den Künstlern. Viele gaben ihre Bewerbung bei Rastätter ab, weil sie dort auftreten wollten. Mit der Organisation des Programms hatte die 51-Jährige, die hauptberuflich im öffentlichen Dienst arbeitet, das ganze Jahr zu tun. Stundenlang schaute sie sich Videos von den Künstlern an, um zu entscheiden, ob diese zum Kunterbunt passen. War das der Fall, standen Vertragsverhandlungen an. Auch um die Anfahrt, Unterbringung im Hotel und Catering kümmerte sich Rastätter. Zeit, um zu entspannen, blieb auch beim Auftritt nicht. Einfach mal wieder Gast sein bei einer Kulturveranstaltung, ohne 1000 Gedanken im Hinterkopf, darauf freut sich Rastätter daher besonders.

