Ringen um DRK-Verschmelzung Rastatt (ema) - Die geplante Fusion mit dem Kreisverband Bühl/Achern war beherrschendes Thema der Jahreshauptversammlung des DRK-Kreisverbands Rastatt in der Altrheinhalle Plittersdorf. Zum Verlauf der Debatte und Perspektiven Fragen und Antworten: Was wird mit der Fusion bezweckt? Die beiden wirtschaftlich angeschlagenen Kreisverbände (KV) sollen als KV Mittelbaden effizienter und professioneller arbeiten. Weitere Ziele: Höhere Fachkompetenz durch Spezialisierung in allen Dienstleistungsbereichen, bessere Unterstützung der 30 Ortsvereine, Einsparungen beim Einkauf, höhere Flexibilität im Personalbereich, größere Verhandlungsmacht gegenüber Kostenträgern, mehr Spielraum zum Ausbau der Angebote. Was sagen die Kritiker? In Position bringt sich vor allem der größte Ortsverein, Rastatt. Kritisiert wurde die angebliche "Augen-zu-und-durch"-Vorgehensweise des Managements. Bedenken zur wirtschaftlichen Prognose seien nicht ernstgenommen worden. Kritisiert wird auch, warum nur Gespräche mit Bühl, nicht aber mit dem stärkeren Kreisverband in Karlsruhe geführt worden seien. Generell gründet sich Skepsis darauf, dass künftig lange Wege notwendig seien, das Ehrenamt im großen Kreisverband leiden könnte und die Ortsvereine finanziell stärker in die Pflicht genommen werden. Was entgegnen die Fusionsbefürworter? Die Kreisverbände haben sich ein Gutachten zu Chancen und Risiken der Fusion von der Unternehmensberatung Rosenbaum-Nagy erstellen und die Expertise von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris bewerten lassen. Demnach sollen die Ortsvereine von der Verschmelzung sogar profitieren. Versprochen werden bessere Unterstützung und Finanzierung für die Ortsvereine und Ehrenamtlichen (zum Beispiel Übernahme der Ausbildungskosten), Stärkung der Servicestelle, professionelleres Einwerben von Spenden, Angleichung der Umlage an den Kreisverband auf 55 Prozent (Bühl-Achern verlangt bisher 66 Prozent). Der Effekt zugunsten der Ortsverbände wird auf rund 90000 Euro beziffert. Der Kreisvorsitzende Michael Pfeiffer kündigte an, dass die jeweiligen Strukturen zunächst parallel geführt werden sollen, um dann "langsam zusammenzuwachsen". Aufsichtsratsmitglied Volker Hildenbrand unterstrich, dass es immer an den Ortsvereinen liege, in einer Kreisversammlung über ihre Belange zu beschließen. Gibt es Erfahrungen mit einer solchen Fusion? Dieter Brodmann berichtete als Hauptamtlicher über die Fusion der Kreisverbände Hochschwarzwald und Freiburg, die wegen wirtschaftlicher Engpässe und Investitionsstaus angegangen worden sei. Es habe "enorme Bedenken" gegeben, viele kritische Fragen; es bestand das Gefühl, dass man "was weggenommen" bekomme. Mittlerweile würden sich die Ortsvereine aber gut aufgehoben fühlen. Der Vorsitzende des Ortsvereins Hardt. Dr. Bernhard Koffler-Haitz, bilanzierte, dass es im Vorfeld der Fusion der Ortsvereine Durmersheim und Au am Rhein viele offene Fragen gegeben habe. Im Großen und Ganzen habe man Probleme reduzieren können. Er plädierte für die Verschmelzung der Kreisverbände, weil sich die Ehrenamtlichen dann mehr auf die Arbeit, weniger auf die Verwaltung konzentrieren könnten. Und Dr. Thomas Iber vom Klinikum Mittelbaden erachtete eine stabile wirtschaftliche Basis als Voraussetzung, um die soziale Arbeit leisten zu können. Wie stehen die Chancen und Risiken der Fusion? Die Gutachter schätzen, dass die direkten Kosten der Fusion mindestens bei 130000 Euro liegen; Unwägbarkeiten bestehen wegen der Grunderwerbssteuer. Das Einsparpotenzial wird mit 108000 Euro beziffert. Als wesentliches Risiko wird die inhaltliche Vereinigung der Verbände gesehen. Hier wird eine externe Begleitung der Verschmelzung und eine frühzeitige Einbindung der Verantwortlichen empfohlen. Eine Ausweitung der Angebote (etwa Alten-, Behinderten- oder Jugendhilfe) sehen die Gutachter skeptisch, da der Markt bereits "vergeben" sei und dafür finanzielle Vorleistungen notwendig seien, die wegen der finanziellen Konsolidierung nicht machbar scheinen. Der scheidende Kreisgeschäftsführer Michael Haug sagte, dass beide Kreisverbände auch für sich weiterbestehen könnten, allerdings sei die Liquidität sehr brüchig. "Wir dürfen uns keinen Ausrutscher leisten." Vor allem im Kreisverband Rastatt besteht ein Risiko wegen des defizitären Rettungsdienstes, der einen Anteil von 82 Prozent ausmacht. Wie geht es weiter? Die Entscheidung über die Verschmelzung trifft der Kreisverband Rastatt bei einer Delegiertenversammlung am 20. Juli in Lautenbach. Für den Zusammenschluss bedarf es einer Mehrheit von 75 Prozent der Delegierten.

